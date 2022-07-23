«Факел» продал более 11 тысяч абонементов — больше, чем «Спартак», ЦСКА, «Локо» и «Динамо» в сумме

«Спартак» и «Динамо» продали чуть более трех тысяч абонементов. Один из источников «Спартака» заявил: «Спрос упал в три раза. В доковидную эпоху мы реализовывали под 15 тысяч абонементов, сейчас наши болельщики протестуют, и их можно понять». Отмечается, что «Динамо» повторяет темпы продаж абонементов, которые были у клуба до пандемии коронавируса.

У ЦСКА также возникли серьезные проблемы в реализации абонементов. На данный момент клуб, по данным РБК, продал более 2 тысяч абонементов на сезон. До коронавируса клуб реализовал почти 8 тысяч абонементов. «После тяжелых ковидных годов клуб надеялся, что сможет реализовать большее количество абонементов, но болельщики банально против Fan ID и не хотят приобретать из-за этого абонементы», — сообщил один из источников в ЦСКА.

Аналогичная ситуация и в «Локомотиве». На данный момент клуб сумел реализовать чуть больше тысячи абонементов. В доковидный период клуб продал около 4,5 тысяч сезонных абонементов.

У «Зенита» тоже не та динамика продаж, что в доковидный период. Сейчас сине-бело-голубые продали около 10 тысяч абонементов. В доковидный период были реализованы все 15 тысяч абонементов. Источники сообщили РБК, что «Зенит» столкнулся с парадоксальной ситуацией. В Санкт-Петербурге Fan ID пока не введен, но проблема сохраняется. «При общении с болельщиками клуб узнает о том, что люди введены в заблуждение вокруг ситуации с Fan ID», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что Fan ID начнет действовать в Питере с начала следующего года.