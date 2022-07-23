Суперкомпьютер предсказал итоговую таблицу РПЛ. «Спартака» нет даже в тройке
Согласно алгоритму, не все московские команды сохранят место в элитном дивизионе.
Согласно алгоритму, не все московские команды сохранят место в элитном дивизионе.
Суперкомпьютер компании FiveThirtyEight предсказал победителя нынешнего сезона в РПЛ. Здесь обошлось без сюрпризов. Машина не только оценила вероятность на титул каждого из 16 клубов, но и распределила их по местам в таблице. За основу был взят так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаку и обороне.
Согласно суперкомпьютеру, чемпионский титул в пятый раз подряд завоюет «Зенит». Впрочем, так считает абсолютное большинство экспертов, учитывая, что петербургский клуб сохранил почти всех легионеров. Вероятность того, что «Зенит» завершит сезон на первой строчке, оценивается в 57%. Это достаточно высокая цифра, ведь у ближайших преследователей шансы ниже 10%.
По данным суперкомпьютера, «Зенит» наберёт 64 очка и завершит сезон с разностью забитых и пропущенных мячей +38. Вероятность, что сине-бело-голубые займут второе место оценивается в 19%, третье — в 9%. Есть и очень безумный, но крайне маловероятный вариант с прямым вылетом команды из РПЛ. Такая вероятность составляет менее 1%.
Компанию «Зениту» в тройке призёров составят ЦСКА и «Сочи». Суперкомпьютер, руководствуясь собственными алгоритмами, считает, что и те и другие наберут по 50 очков. Исходя из этих данных, «Зенит» опередит ближайших представителей на внушительные 14 баллов. Вероятность, что ЦСКА или «Сочи» возьмут титул, составляет всего 9%, вероятность их прямого вылета из РПЛ — 3%.
Суперкомпьютер ставит «Спартак» на четвёртое место, «Краснодар» — на пятое, «Динамо» — на шестое, «Локомотив» — на седьмое. Вероятность чемпионства «Спартака» — 6%, «Краснодара» и «Динамо» — 5%, «Локомотива» — 3%.
По версии суперкомпьютера, именно красно-белые совершат самый существенный скачок в таблице по сравнению с прошлым сезоном. Предыдущий чемпионат столичный клуб завершил на 10-м месте, а по итогам нынешнего окажется на четвёртой строчке.
Болельщикам «Торпедо» не понравится прогноз от суперкомпьютера, ведь он отправляет московскую команду на предпоследнее место. Согласно алгоритмам, «Торпедо» задержится в элитном дивизионе всего на один год. Вероятность прямого вылета столичного клуба составляет 47%, «Оренбурга» — 51%. Этот показатель ниже у «Факела» (38%), «Пари НН» (37%), «Урала» (31%). У остальных команд дела ещё лучше. Согласно данным суперкомпьютера, в зоне стыков сезон завершат клубы из Воронежа и Нижнего Новгорода.
Итоговая таблица сезона по версии суперкомпьютера:
|Место
|Клуб
|Очки
|1
|Зенит
|64
|2
|ЦСКА
|50
|3
|Сочи
|50
|4
|Спартак
|47
|5
|Краснодар
|46
|6
|Динамо
|46
|7
|Локомотив
|43
|8
|Крылья Советов
|42
|9
|Ростов
|41
|10
|Ахмат
|39
|11
|Химки
|36
|12
|Урал
|34
|13
|Пари НН
|32
|14
|Факел
|32
|15
|Торпедо
|29
|16
|Оренбург
|28