Суперкомпьютер предсказал итоговую таблицу РПЛ. «Спартака» нет даже в тройке

Суперкомпьютер компании FiveThirtyEight предсказал победителя нынешнего сезона в РПЛ. Здесь обошлось без сюрпризов. Машина не только оценила вероятность на титул каждого из 16 клубов, но и распределила их по местам в таблице. За основу был взят так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаку и обороне.

Чемпион

Согласно суперкомпьютеру, чемпионский титул в пятый раз подряд завоюет «Зенит». Впрочем, так считает абсолютное большинство экспертов, учитывая, что петербургский клуб сохранил почти всех легионеров. Вероятность того, что «Зенит» завершит сезон на первой строчке, оценивается в 57%. Это достаточно высокая цифра, ведь у ближайших преследователей шансы ниже 10%.

По данным суперкомпьютера, «Зенит» наберёт 64 очка и завершит сезон с разностью забитых и пропущенных мячей +38. Вероятность, что сине-бело-голубые займут второе место оценивается в 19%, третье — в 9%. Есть и очень безумный, но крайне маловероятный вариант с прямым вылетом команды из РПЛ. Такая вероятность составляет менее 1%.

Призёры

Компанию «Зениту» в тройке призёров составят ЦСКА и «Сочи». Суперкомпьютер, руководствуясь собственными алгоритмами, считает, что и те и другие наберут по 50 очков. Исходя из этих данных, «Зенит» опередит ближайших представителей на внушительные 14 баллов. Вероятность, что ЦСКА или «Сочи» возьмут титул, составляет всего 9%, вероятность их прямого вылета из РПЛ — 3%.

«Спартак» окажется выше «Динамо» и «Локомотива»

Суперкомпьютер ставит «Спартак» на четвёртое место, «Краснодар» — на пятое, «Динамо» — на шестое, «Локомотив» — на седьмое. Вероятность чемпионства «Спартака» — 6%, «Краснодара» и «Динамо» — 5%, «Локомотива» — 3%.

По версии суперкомпьютера, именно красно-белые совершат самый существенный скачок в таблице по сравнению с прошлым сезоном. Предыдущий чемпионат столичный клуб завершил на 10-м месте, а по итогам нынешнего окажется на четвёртой строчке.

« Торпедо » вылетит в Первую лигу

Болельщикам «Торпедо» не понравится прогноз от суперкомпьютера, ведь он отправляет московскую команду на предпоследнее место. Согласно алгоритмам, «Торпедо» задержится в элитном дивизионе всего на один год. Вероятность прямого вылета столичного клуба составляет 47%, «Оренбурга» — 51%. Этот показатель ниже у «Факела» (38%), «Пари НН» (37%), «Урала» (31%). У остальных команд дела ещё лучше. Согласно данным суперкомпьютера, в зоне стыков сезон завершат клубы из Воронежа и Нижнего Новгорода.

Итоговая таблица сезона по версии суперкомпьютера: