ЦСКА — «Сочи»: Чалов и Мелкадзе выйдут с первых минут, Гайч и Нобоа остались в запасе
Стали известны составы ЦСКА и «Сочи» на матч второго тура РПЛ.
ЦСКА
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны составы ЦСКА и «Сочи» на матч второго тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Обляков, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Медина, Карраскаль, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Елеев, Каптилович, Ушаков, Багринцев, Ермаков, Лукин, Заболотный, Яковлев, Гайч.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Юсупов, Мелкадзе, Сарвелли.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Миладинович, Мещанинов, Мартовой, Ушатов, Нобоа, Барсов, Жоаозиньо.
Матч ЦСКА — «Сочи» пройдет 23 июля в Москве и начнется в 15:00 мск.