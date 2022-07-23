Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Уфа
Волга
21
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Урал
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Спартак
Футбол. Премьер-лига
22.07
Зенит
Крылья Советов
30
Футбол. Первый дивизион
24.07
Енисей
Рубин
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
22.07
Зенит
Крылья Советов
30
17.07
Краснодар
Факел
22
17.07
Динамо
Ростов
11
17.07
Локомотив
Нижний Новгород
11
17.07
Торпедо
Сочи
13
16.07
Ахмат
Спартак
11
16.07
Оренбург
Крылья Советов
24
16.07
ЦСКА
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Сочи»: Чалов и Мелкадзе выйдут с первых минут, Гайч и Нобоа остались в запасе

Стали известны составы ЦСКА и «Сочи» на матч второго тура РПЛ.

ЦСКА
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 2, 23.07.2022, 15:00

ЦСКА-Сочи-

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Обляков, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Медина, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Елеев, Каптилович, Ушаков, Багринцев, Ермаков, Лукин, Заболотный, Яковлев, Гайч.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Юсупов, Мелкадзе, Сарвелли.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Миладинович, Мещанинов, Мартовой, Ушатов, Нобоа, Барсов, Жоаозиньо.

Матч ЦСКА — «Сочи» пройдет 23 июля в Москве и начнется в 15:00 мск.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь