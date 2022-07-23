Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Спартак
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Урал
30
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Сочи
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Волга
21
Футбол. Первый дивизион
24.07
Енисей
Рубин
Футбол. Премьер-лига
24.07
Химки
Нижний Новгород
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17:30
Оренбург
Урал
30
15:00
ЦСКА
Сочи
30
22.07
Зенит
Крылья Советов
30
17.07
Краснодар
Факел
22
17.07
Динамо
Ростов
11
17.07
Локомотив
Нижний Новгород
11
17.07
Торпедо
Сочи
13
16.07
Ахмат
Спартак
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Определен характер травмы Далера Кузяева

Определён характер травмы полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

Зенит
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Зенит"

Футболист клуба из Санкт-Петербурга получил повреждение в первом тайме матча второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с самарскими «Крыльями Советов».

По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена, сообщает пресс-служба клуба. Ориентировочный срок восстановления — четыре недели.

Напомним, на 12-й минуте 29-летний Кузяев реализовал второй пенальти, назначенный в ворота самарской команды. На 29-й минуте Далер был вынужден покинуть поле и уступил место Алексею Сутормину. «Зенит» смог довести дело до крупной победы над «Крыльями Советов» со счётом 3:0.

В первом туре клуб из Санкт-Петербурга сыграл вничью с «Химками» — 1:1.

Читайте также
Зенит
3:0
Первый тайм: 3:0
Крылья Советов
 Позор мирового спорта. Чемпионат Москвы оказался сильнее чемпионата мира
«Ваши трупы могут всплыть в Москва-реке». Как разрушили карьеру Тишкова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь