ЦСКА обыграл «Сочи» и одержал вторую победу подряд на старте чемпионата России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в субботу со счетом 3:0 победил футбольный клуб «Сочи» в домашнем матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Хесус Медина (36-я минута, 90+2) и Хорхе Карраскаль (56).

Голевой передачей в моменте с голом Карраскаля отметился вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Для голкипера эта голевая передача стала второй в карьере. Первый результативный пас он оформил в мае 2010 года в матче с «Тереком» (4:1). Голкипер провел 300-й «сухой» матч в карьере.

ЦСКА одержал вторую победу в двух матчах нынешнего сезона чемпионата России. Армейцы с шестью очками возглавили турнирную таблицу. «Сочи» потерпел первое поражение и с тремя очками после двух игр располагается на третьей строчке.

Главным тренером ЦСКА является 55-летний Владимир Федотов, который с 2020 года возглавлял «Сочи» и привел команду к серебряным медалям чемпионата России прошлого сезона. Специалист стал тренером армейцев 15 июня, сменив Алексея Березуцкого. В прошлом чемпионате «Сочи» дважды обыграл ЦСКА (4:1 и 1:0). В матче ⅛ финала Бетсити — Кубка России армейцы победили сочинцев со счетом 2:1.