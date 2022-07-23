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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Акинфеев провел 300-й «сухой» матч в составе ЦСКА

ЦСКА со счетом 3:0 победил «Сочи» в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги.

ЦСКА
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Источник: ПФК ЦСКА

Ворота московской команды защищал голкипер Игорь Акинфеев. Для него этот матч стал 300-м «сухим» в составе красно-синих во всех турнирах.

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.

Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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Первый тайм: 1:0
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