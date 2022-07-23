Акинфеев провел 300-й «сухой» матч в составе ЦСКА
ЦСКА со счетом 3:0 победил «Сочи» в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги.
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ЦСКА со счетом 3:0 победил «Сочи» в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги.
Ворота московской команды защищал голкипер Игорь Акинфеев. Для него этот матч стал 300-м «сухим» в составе красно-синих во всех турнирах.
Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.
Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.