Футболист «Крыльев Советов» Пиняев пройдет дополнительное обследование 25 июля
Ранее игроку диагностировали спонтанный пневмоторакс.
Ранее игроку диагностировали спонтанный пневмоторакс.
МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев пройдет дополнительное медицинское обследование в Санкт-Петербурге 25 июля. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе самарского клуба.
20 июля в пресс-службе Министерства спорта Самарской области сообщили ТАСС, что футболист находится в клинике Самарского государственного университета, на следующий день пресс-служба самарского клуба сообщила, что игроку диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.
«Дополнительное обследование Пиняева будет в Санкт-Петербурге. Планируется, что оно пройдет в понедельник», — рассказали в пресс-службе.
Пиняеву 17 лет, он перешел в «Крылья Советов» в 2021 году. В прошлом сезоне он провел за самарскую команду 30 игр, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.