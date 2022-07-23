Футболист «Крыльев Советов» Пиняев пройдет дополнительное обследование 25 июля

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев пройдет дополнительное медицинское обследование в Санкт-Петербурге 25 июля. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе самарского клуба.

20 июля в пресс-службе Министерства спорта Самарской области сообщили ТАСС, что футболист находится в клинике Самарского государственного университета, на следующий день пресс-служба самарского клуба сообщила, что игроку диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.

«Дополнительное обследование Пиняева будет в Санкт-Петербурге. Планируется, что оно пройдет в понедельник», — рассказали в пресс-службе.