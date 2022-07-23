Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Спартак
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Урал
30
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Сочи
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Волга
21
Футбол. Первый дивизион
24.07
Енисей
Рубин
Футбол. Премьер-лига
24.07
Химки
Нижний Новгород
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17:30
Оренбург
Урал
30
15:00
ЦСКА
Сочи
30
22.07
Зенит
Крылья Советов
30
17.07
Краснодар
Факел
22
17.07
Динамо
Ростов
11
17.07
Локомотив
Нижний Новгород
11
17.07
Торпедо
Сочи
13
16.07
Ахмат
Спартак
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:25 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Крыльев Советов» Пиняев пройдет дополнительное обследование 25 июля

Ранее игроку диагностировали спонтанный пневмоторакс.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев пройдет дополнительное медицинское обследование в Санкт-Петербурге 25 июля. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе самарского клуба.

20 июля в пресс-службе Министерства спорта Самарской области сообщили ТАСС, что футболист находится в клинике Самарского государственного университета, на следующий день пресс-служба самарского клуба сообщила, что игроку диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.

«Дополнительное обследование Пиняева будет в Санкт-Петербурге. Планируется, что оно пройдет в понедельник», — рассказали в пресс-службе.

Пиняеву 17 лет, он перешел в «Крылья Советов» в 2021 году. В прошлом сезоне он провел за самарскую команду 30 игр, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

 Советские чемпионы во время гастролей в Швейцарии решили попросить политического убежища, став "предателями"
"Многие пассажи Карякина я объясняю эмоциональным срывом. По-человечески понять его можно"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь