Хесус Медина: ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне. Я счастлив в клубе

Футбол, Премьер-лига, Тур 223.07.2022, 15:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 9056 зрителей
|Владимир Федотов
|Александр Точилин
|Хесус Мануэль Медина(Хорхе Карраскаль)
|36′
|Хорхе Карраскаль(Игорь Акинфеев)
|56′
|Хесус Мануэль Медина(Владислав Яковлев)
|90+2′
|35
|Игорь Акинфеев
|1
|Денис Адамов
|14
|Кирилл Набабкин
|13
|Сергей Терехов
|22
|Милан Гайич
|15
|Ибрагим Цаллагов
|78
|Игорь Дивеев
|20
|Игорь Юрганов
|6
|Максим Мухин
|5
|Викторьен Ангбан
|10
|Иван Обляков
|6
|Артур Юсупов
|19
|Бактиер Зайнутдинов
|17
|Артем Макарчук
|28
|Хесус Мануэль Медина
|3
|Ваня Дркушич
83′
|8
|Хорхе Карраскаль
90′
|26
|Артем Мещанинов
|46
|Владислав Яковлев
|18
|Никита Бурмистров
72′
|20
|Константин Кучаев
76′
|16
|Кристиан Нобоа
|72
|Никита Ермаков
|9
|Георгий Мелкадзе
46′
|9
|Федор Чалов
63′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаозиньо
|91
|Антон Заболотный
|10
|Владислав Сарвели
72′
|23
|Кирилл Ушатов
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Максим Ковалев(Россия, Реутов)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)