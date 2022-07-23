Хесус Медина: ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне. Я счастлив в клубе

Также полузащитник отметил, что счастлив в московском клубе.

«Я счастлив в клубе. ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, парагвайский футболист оформил дубль в матче с «Сочи».