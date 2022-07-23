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19:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 2-го тура

«Краснодар» в рамках 2-го тура РПЛ на своем поле примет «Спартак».

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

Стали известны составы команд на эту встречу.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Бородин, Литвинов, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Рамирес, Исаенко, Пивоваров, Сухорученков, Якимов, Ахметов, Кокоев, Сулейманов, Манелов, Самко.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Джикия, Чернов, Денисов, Литвинов, Зобнин, Мартинс, Мозес, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Кофрие, Пруцев, Умяров, Рассказов, Классен, Игнатов, Николсон, Маслов, Зиньковский.

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