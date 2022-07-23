Хет-трик вышедшего на замену Сычевого помог «Оренбургу» разгромить «Урал» в матче РПЛ

ОРЕНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» на своем поле со счетом 3:0 обыграл екатеринбургский «Урал» в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на стадионе «Газовик».

Все три мяча забил Владимир Сычевой (46-я, 67-я и 77-я минуты), вышедший на замену после перерыва.

С 36-й минуты «Урал» играл в меньшинстве — прямую красную карточку за грубую игру получил Лео Гогличидзе.

«Оренбург» одержал первую победу в нынешнем сезоне чемпионата России, в первом матче команда со счетом 2:4 проиграла самарским «Крыльям Советов». «Оренбург» по итогам прошлого сезона занял третье место в турнирной таблице первого дивизиона. Команда по сумме двух встреч победила «Уфу» в стыковых матчах и вышла в РПЛ.

«Урал» потерпел второе поражение подряд, в первом туре команда из Екатеринбурга уступила ЦСКА (0:2). «Урал» остается единственной командой, не забившей ни одного гола в нынешнем сезоне чемпионата России.