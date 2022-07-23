В «Спартаке» высказались о решении ЭСК поддержать Безбородова после матча с «Ахматом»

«Мы не удивились этому решению, но хочется сказать, что напряжение между “Спартаком” и судьями хотелось бы перевести в какое-то конструктивное русло. Мы подали этот протест, чтобы нам по каждому эпизоду дали объяснение. Каких-то аргументов мы пока не поняли, но этот диалог с судейским корпусом и руководством нашего судейства должен быть продолжен.



Мы со своей стороны хотим, чтобы он был конструктивным, спокойным, потому что вопросы не только у нас. Это же не мы говорим: “Почему так, так и так”. Этим вопросом задавались многие люди: болельщики, эксперт, бывшие судьи. Хотя бы по одному из эпизодов, согласитесь, были мнения очень разные. мы бы не хотели, чтобы нам говорили: “Мы правы, потому что мы правы”.



Нам хотелось бы, чтобы нам объясняли решение не только “Спартаку”, но и другим клубам. От этого выиграет весь российский футбол», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.