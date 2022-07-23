Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Спартак
14
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Урал
30
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Сочи
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Волга
21
Футбол. Первый дивизион
24.07
Енисей
Рубин
Футбол. Премьер-лига
24.07
Химки
Нижний Новгород
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20:00
Краснодар
Спартак
14
17:30
Оренбург
Урал
30
15:00
ЦСКА
Сочи
30
22.07
Зенит
Крылья Советов
30
17.07
Краснодар
Факел
22
17.07
Динамо
Ростов
11
17.07
Локомотив
Нижний Новгород
11
17.07
Торпедо
Сочи
13
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» высказались о решении ЭСК поддержать Безбородова после матча с «Ахматом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС) поддержать все решения арбитра Владислава Безбородова в матче с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

Спартак
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы не удивились этому решению, но хочется сказать, что напряжение между “Спартаком” и судьями хотелось бы перевести в какое-то конструктивное русло. Мы подали этот протест, чтобы нам по каждому эпизоду дали объяснение. Каких-то аргументов мы пока не поняли, но этот диалог с судейским корпусом и руководством нашего судейства должен быть продолжен.

Мы со своей стороны хотим, чтобы он был конструктивным, спокойным, потому что вопросы не только у нас. Это же не мы говорим: “Почему так, так и так”. Этим вопросом задавались многие люди: болельщики, эксперт, бывшие судьи. Хотя бы по одному из эпизодов, согласитесь, были мнения очень разные. мы бы не хотели, чтобы нам говорили: “Мы правы, потому что мы правы”.

Нам хотелось бы, чтобы нам объясняли решение не только “Спартаку”, но и другим клубам. От этого выиграет весь российский футбол», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Читайте также
Ахмат
1:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
 Позор мирового спорта. Чемпионат Москвы оказался сильнее чемпионата мира
«Ваши трупы могут всплыть в Москва-реке». Как разрушили карьеру Тишкова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь