«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:1 обыграл «Краснодар» в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Краснодаре.

Забитыми мячами у «Спартака» отметились Роман Зобнин (35-я минута), Квинси Промес (46), Виктор Мозес (83), еще один мяч в ворота «Краснодара» был забит после автогола Сергея Бородина (52).

У «Краснодара» отличился Эдуард Сперцян (60, с пенальти). 11-метровый был назначен после видеопросмотра, мяч от головы игрока «Спартака» Даниила Денисова попал ему в руку в штрафной площади.

На 37-й минуте после прямой красной карточки с поля был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников. Он получил свою четвертую красную карточку в карьере, трижды футболист был удален с поля в прошлом сезоне.

На 69-й минуте из-за повреждения капитан «Спартака» Георгий Джикия был заменен на Максимилиано Кофрие. Капитанская повязка перешла к Зобнину.

В перерыве в составе «Краснодара» Кристиан Рамирес заменил Сергея Петрова. Колумбиец вышел на поле впервые с декабря 2021 года, когда получил травму колена.

«Спартак» одержал первую победу в официальном матче под руководством испанца Гильермо Абаскаля, который был назначен главным тренером 10 июня. Он сменил на этом посту итальянца Паоло Ваноли. В первом туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1), а в матче за Олимп — Суперкубок России разгромно проиграл «Зениту» (0:4).