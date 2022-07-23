Леонид Федун: В историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница

«Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо — ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч, и после этого играл. А так здорово. Всех с победой, идем по плану!» — сказал Федун «СЭ».