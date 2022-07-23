«Спартак» Абаскаля разнес соперника. Но у «Краснодара» есть два повода для гнева

«Спартак» одержал первую победу при Гильермо Абаскале. Она получилась крупной — с разницей в три мяча.

В составе «Краснодара» дебютировал сербский полузащитник Баньяц, за которого заплатили € 1,6 млн — это пока самое дорогое приобретение клуба в летнее трансферное окно. У «Спартака» вернулись в основу набравшие форму Мозес и Перейра, а также Литвинов и Соболев. На скамейку присели Умяров, Зиньковский и Николсон, вдобавок из-за дисквалификации игру пропускал Рыбус. Новый испанский тренер красно-белых продолжает искать лучшие сочетания — пока явно не определился с 11 сильнейшими. Кстати, левый фланг Рыбуса сегодня закрывал Хлусевич, а правого защитника сыграл Денисов.

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«Краснодар» попробовал разговаривать со «Спартаком» с позиции силы. На первых минутах команда Александра Сторожука здорово прессинговала, поэтому москвичи с трудом выходили со своей половины поля. Играя 4−3−3 против 4−4−2 у красно-белых, «быки» имели преимущество в центре поля и больше владели мячом (около 60% в равных составах). Новичок Баньяц показывал, что умеет быстро думать и хорошо двигать мяч, более того, сербскому мастеру стандартов отдали в «Краснодаре» угловые, хотя Михайло в команде без году неделя. А быстрые ноги левого вингера Олусегуна кружили голову Денисову: нигериец, будучи игроком группы атаки, стал вторым по количеству касаний мяча (33) у «Краснодара» к перерыву.

Спартаковцы выманивали соперника на прессинг и надеялись на быстрые атаки. Иногда это было очень рискованно. Например, однажды Селихов едва не «привёз», попав под давление Кордобы. Потом тот же Кордоба, обокрав центрхава Литвинова (его подставил плохой передачей Чернов), организовал атаку три в два — Олусегун поспешил с ударом.

В общем, «Краснодар» смотрелся поинтереснее, более того, «Спартак» мог остаться вдесятером из-за удаления Соболева. Центрфорвард наиграл на вторую жёлтую карточку за попадание локтем в лицо сопернику и неспортивное поведение, но судья Левников пожалел Александра.

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А вот на 37-й минуте петербургский рефери не пожалел Черникова. Есть вопросы и по этому эпизоду: заслуживал ли жёсткий опорный полузащитник удаления за то, что хлопнул ладонью по плечу Мозеса? Опытный нигериец красиво всё исполнил — арбитр ему поверил.

К тому времени «Спартак» уже выигрывал. Успех красно-белым принёс отлично придуманный и разыгранный стандарт. Прыжок с разбега и скидка от Перейры подарили гол Зобнину.

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По ударам после первого тайма команда Абаскаля тоже выигрывала — 8:6 (в створ — 2:1). Тяжело начав, обладатели Кубка России сумели перевернуть ход игры в свою пользу.

Едва начался второй тайм, как «Краснодар», побежав вдесятером вперёд, чудовищно провалился в обороне. Соболев вынудил защитника Бородина ошибиться, а подобравший мяч Хлусевич вырезал передачу на Промеса. Квинси блестяще сыграл в штрафной, напомнив, что индивидуально он один из сильнейших игроков чемпионата России.

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После перерыва команда Сторожука окончательно потеряла баланс — и «Спартак» разрывал «Краснодар» на контратаках. В эпизоде с третьим забитым мячом красно-белых главную работу сделал Соболев. Можно засчитать этот гол как «авто» Бородина, можно записать на Зобнина. Пожалуй, лучше второе. Потому что в таком случае заслуженный балл за результативную передачу получит центрфорвард красно-белых.

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Только при счёте 0:3 судья в ключевом эпизоде принял решение в пользу «Краснодара», да и то не сразу. Левников не зафиксировал фол в штрафной Селихова, но после просмотра повтора всё-таки поставил пенальти. Судья определил, что рука Денисова, в которую попал мяч, находилась в неестественном положении.

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Вряд ли кто-то верил в то, что один гол «Краснодара» поменяет сценарий игры и реанимирует интригу. Забить три мяча вдесятером — это чудо, которое случается раз лет в 20, наверное. «Спартак» спокойно защищался и продолжал ловить «быков» на контратаках. Впрочем, реализуй свой шанс Волков, и невозможное для «быков» стало бы возможным. Но этого не произошло, а за 10 минут до конца «Краснодар» пропустил — Мозес забил второй тур подряд.

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