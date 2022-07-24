«Спартак» равняется на ЦСКА

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Если первый тур чемпионата России получился в какой-то степени разминочным, то уже во втором количество больших матчей — между потенциальными претендентами на медали — увеличилось. Противостояния на московской «ВЭБ Арене» и в Краснодаре были как раз из этой категории. Встреча ЦСКА и «Сочи» вообще относилась к разряду центральных событий тура, исходя из заслуг клубов в прошлом сезоне, которые тогда показали соответственно второй и пятый результаты. Кроме того, они успешно начали новый чемпионат, одержав уверенные победы над «Уралом» и «Торпедо», и сразу выдвинулись в лидеры.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 2, 23.07.2022, 15:00 ЦСКА 3 Сочи 0

Конечно, нельзя было обойти вниманием и тот факт, что «Сочи» — это бывшая, а ЦСКА — новая команда Владимира Федотова, которого можно назвать одним из ведущих специалистов современного отечественного тренерского цеха. Ему оппонировал дебютант премьер-лиги Вадим Гаранин, у которого пока нет даже необходимой профессиональной лицензии для работы на таком уровне, поэтому формально пост главного тренера сочинцев занимает Александр Точилин.

Не то чтобы Федотов преподал урок своему визави, но в равной игре именно его подопечные сумели добиться материального преимущества. В первом тайме Хесус Медина после разрезающего паса из глубины от Хорхе Карраскаля убежал один на один с вратарем Денисом Адамовым и хладнокровно реализовал «буллит». Да, у «Сочи» был момент не хуже, когда Никита Бурмистров вывел на свидание с Игорем Акинфеевым Георгия Мелкадзе, однако в этой дуэли верх взял голкипер, мужественно отбивший мяч лицом. А во втором тайме Акинфеев и вовсе выступил в роли распасовщика, сделав голевую передачу Карраскалю со своей половины поля. Колумбиец как от стоячего ушел от Сергея Терехова, который, кстати, ранее проиграл позицию открывшему счет Медине, и хлестко пробил в ближний угол Адамову.

Таким образом, практически к 56-й минуте исход этого матча был предрешен, потому что в дальнейшем армейцы очень надежно охраняли победный результат.

Да и гости, похоже, не верили, что могут спастись. Например, забей Жоаозиньо мощным ударом из-за штрафной площади — у них еще, наверное, появились бы какие-то варианты. А так в концовке красно-синие довели дело до разгрома — 3:0. Владислав Яковлев отдал пас на пустые ворота Медине, и парагваец с удовольствием оформил дубль. С шестью очками и общей разницей мячей 5:0 ЦСКА возглавил премьер-лигу. Пока команда Федотова действительно производит весьма благоприятное впечатление. Другое дело, что у нее слишком короткая скамейка запасных, но менеджмент клуба работает над этим и уже в ближайшее время, по всей видимости, представит пару новичков-легионеров.

Между тем еще одну крупную победу в текущем туре одержал «Оренбург», забивший дома три безответных мяча «Уралу». Причем трижды отличился нападающий Владимир Сычевой, вышедший на поле только во втором тайме и ставший автором первого хет-трика в нынешнем чемпионате. Правда, надо отметить, что екатеринбуржцы с 36-й минуты действовали в меньшинстве после того, как красную карточку за фол последней надежды получил их защитник Лео Гогличидзе.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 2, 23.07.2022, 20:00 Краснодар 1 Спартак 4

«Краснодар» и «Спартак» стартовали в чемпионате не лучшим образом. Москвичи отскочили в Грозном, с огромным трудом избежав поражения от «Ахмата», а кубанцы едва не обожглись на «Факеле» и не упустили ничью в домашнем матче с выходцем из первой лиги. У тех и других наверняка осталось определенное чувство неудовлетворенности, а красно-белые еще потеряли ввиду дисквалификации за удаление в первом туре Мацея Рыбуса, который сейчас закрывает у них левый фланг обороны. Впрочем, у «Краснодара» тоже были проблемы с составом и даже, пожалуй, более существенные. В частности, в заявке отсутствовали наиболее опытные центральные защитники Егор Сорокин и Кайо, а также выбыл из строя хавбек Никита Кривцов, которого заменил недавно приобретенный у мало известного сербского клуба «ТСЦ Бачка Топола» Михайло Баньяц.

Зато краснодарцам помогали родные стены, тем более что «Спартаку» пришлось добираться до столицы Кубани на перекладных, так как авиасообщения с ней по-прежнему нет. Хозяева выглядели как-то свежее и активнее шли в атаку.

При этом коэффициент полезного действия у их активности был почти нулевой: два неопасных удара в створ за полчаса достаточно инициативного футбола. Гости, в свою очередь, тоже почти не беспокоили вратаря «быков» Матвея Сафонова, но на 35-й минуте удачно исполнили угловой, и Роман Зобнин отправил отскочивший к нему мяч в сетку. А вскоре положение «Краснодара» усугубил Александр Черников, проявивший излишнюю агрессию в борьбе с Виктором Мозесом, и арбитр предъявил ему прямую красную карточку.

Напомним, «Спартак» оказался в похожей ситуации по ходу встречи с «Ахматом», когда больше тайма отыграл в меньшинстве. Теперь футбольная судьба вернула ему должок, и он по максимуму распорядился большинством. Уже в дебюте второго тайма москвичи организовали два гола. Сначала Квинси Промес, которому ассистировал Даниил Хлусевич, а затем опять Зобнин с результативной передачи Александра Соболева нокаутировали «Краснодар». Зобнинский мяч, катившийся в пустые ворота, занес за ленточку защитник хозяев Сергей Бородин, хотя записывать на него автогол было, наверное, неправильно по сути этого эпизода. Тем самым к 52-й минуте красно-белые вели 3:0.

Эдуард Сперцян с пенальти, назначенного за неумышленную игру рукой Даниила Денисова, сократил разницу, однако и этот матч завершился с крупным перевесом одной из сторон. Мозес с Данилом Пруцевым разыграли тонкую комбинацию, и нигериец в четвертый раз поразил ворота несчастного Сафонова. «Спартак» был близок и к пятому голу и даже забил его, но судья посчитал, что Соболев нарушил правила. Победа столичного гранда со счетом 4:1 позволила ему с четырьмя очками подняться на второе место, опередив «Зенит» по дополнительным показателям.