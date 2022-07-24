Дерби «Динамо» — «Торпедо» и еще три матча завершат программу второго тура РПЛ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Химки» — «Пари Нижний Новгород» (начало — 15:00 мск), «Динамо» — «Торпедо» (17:30), «Локомотив» — «Ростов» (20:00) и «Ахмат» — «Факел» (20:00).

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 2, 24.07.2022, 17:30 Динамо - Торпедо -

Самой большой историей из представленных матчей обладает московское дерби «Динамо» — «Торпедо». Во времена СССР они выигрывали чемпионат страны 11 и три раза соответственно, но в новейшей истории не могут похвастаться такими успехами. Последним трофеем бело-голубых на высшем уровне является Кубок России в сезоне-1994/95, автозаводцы побеждали в этом турнире в сезоне-1992/93. К воскресной игре соперники подходят в разном статусе — динамовцы являются бронзовыми призерами прошлого розыгрыша РПЛ и финалистом Бетсити — Кубка России, а торпедовцы — победителем Мелбет — Первой лиги, вернувшимся в высший дивизион российского футбола после семилетнего отсутствия.

Новый розыгрыш чемпионата России обе команды начали не лучшим образом. «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), а «Торпедо» дома потерпело поражение от «Сочи» (1:3). Предстоящий матч станет первым между «Динамо» и «Торпедо» с 2015 года в рамках РПЛ. В сезоне-2014/15 «Динамо» на выезде победило со счетом 3:1, а дома сыграло вничью — 0:0. В общей сложности соперники в новейшей истории встречались в национальном первенстве 30 раз. Самым частым результатом, который фиксировался по итогам их встреч, была ничья (13 раз); 11 раз сильнее были динамовцы, в шести встречах победу праздновали торпедовцы.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 2, 24.07.2022, 20:00 Локомотив - Ростов -

В Кубке России «Динамо» и «Торпедо» встречались трижды. Один раз победу одержали черно-белые (1:1, 5:4 — по пенальти). В 2012 году бело-голубым была присуждена техническая победа; такое решение было принято в связи с беспорядками, которые возникли на трибунах во время матча. Последняя на данный момент официальная игра между командами состоялась в 2018 году, тогда динамовцы выиграли дерби со счетом 1:0.

«Динамо» накануне матча против «Торпедо» объявило о переходе одного из основных игроков команды полузащитника Себастьяна Шиманьского в нидерландский «Фейенорд» на правах аренды с правом выкупа. Игроков, которые бы пропускали дерби из-за травм и дисквалификаций, у бело-голубых нет. Автозаводцы, в свою очередь, в предстоящей игре не смогут рассчитывать на защитника Илью Кутепова.

«Горячий» матч «Локомотива» и «Ростова»

В другой встрече дня московский «Локомотив» на своем поле примет «Ростов», встреча пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 20:00 мск. В первом туре «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1), «Ростов» на выезде — с «Динамо» (1:1). Последний матч между командами в РПЛ завершился домашней победой ростовской команды со счетом 4:1, при этом ростовчане были сильнее и в последней встрече с железнодорожниками в Москве (2:1). Последняя победа «Локомотива» на своем поле датирована 17 апреля 2021 года, тогда московская команда выиграла со счетом 4:1.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 2, 24.07.2022, 15:00 Химки - Нижний Новгород -

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр отметил, что игра с «Ростовом» будет горячей, так как в команде есть футболисты, выступавшие за железнодорожников. «Как мы видим, “Ростов” немного по-другому структурирован, его игра отличается от игры прошлого года, — сказал Циннбауэр журналистам. — Команда очень опасная, смотрели последнюю игру, они хорошо и быстро атакуют, поэтому нужно быть в полной готовности, чтобы противостоять этой команде». Циннбауэр также рассказал, что матч пропустит полузащитник Рифат Жемалетдинов, который продолжает восстановление от повреждения ахиллова сухожилия, также под вопросом участие черногорского нападающего Марко Раконьяца из-за травмы глаза.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года. «Локомотив» летом отдал чешского нападающего Яна Кухту в аренду в «Спарту» до конца сезона. «Ростов» недавно попрощался с последним легионером, отдав в аренду в турецкий «Анкарагюджю» нападающего Али Соу.

В первом матче воскресенья подмосковные «Химки» на своем поле примут «Пари Нижний Новгород», встреча пройдет на «Арене-Химки» и начнется в 15:00 мск. В прошлом сезоне оба матча между командами в РПЛ завершились вничью. В первом туре «Химки» дома сыграли вничью с петербургским «Зенитом» (1:1), нижегородская команда на выезде сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 2, 24.07.2022, 20:00 Ахмат - Факел -

Также в воскресенье грозненский «Ахмат» дома встретится с воронежским «Факелом», игра начнется в 20:00 мск. В прошлом сезоне «Факел» занял второе место в турнирной таблице Первой лиги и напрямую вышел в премьер-лигу. Воронежская команда выступает в высшем дивизионе чемпионата России впервые с 2001 года, тогда команда заняла 15-е место. В первом туре «Ахмат» дома сыграл вничью с московским «Спартаком» (1:1), «Факел» на выезде — с «Краснодаром» (2:2).