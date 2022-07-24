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17:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» хочет приобрести еще одного игрока из Южной Америки

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Петербургский «Зенит» интересуется защитником бельгийского «Генка» и сборной Колумбии по футболу Джоном Лукуми, сообщает Het Laatste Nieuws.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что помимо «сине-бело-голубых» в приобретении 24-летнего футболиста заинтересованы английские «Борнмут» и «Фулхэм», а также французская «Ницца». Все четыре клуба в переговорах отмечали, что им нужно кого-то продать, чтобы сделать предложение «Генку» по Лукуми.

Контракт Лукуми с «Генком», за который он играет с 2018 года, действует до 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне защитник сыграл 37 матчей в составе бельгийского клуба и забил один мяч. Вместе с командой он становился победителем чемпионата Бельгии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Лукуми играет за сборную Колумбии с 2019 года. Он провел пять матчей в составе национальной команды.

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