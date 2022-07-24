Варела ночью тайно покинул базу «Динамо» и улетел из России. Клуб не знает, где он находится

Уругваец улетел из России. Скорее всего, он продолжит карьеру во «Фламенго». Контракт защитника с «Динамо» действует до лета 2023 года.

Первым об отъезде Варелы сообщил Дмитрий Клипин. Он написал, что Гильермо ночью тайно покинул базу «Динамо», и сейчас клуб не знает, где находится игрок.

Как уточняет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, еще вчера московский клуб вел с футболистом переговоры о продлении контракта. Его наигрывали в стартовом составе на матч с «Торпедо», но сегодня утром Варела исчез. «Динамо» поведение игрока очень разозлило. При этом, как сообщается, бумаг о приостановке его контракта в клуб не поступало.

Журналист Сергей Егоров пишет, что Варела не отвечает на звонки из «Динамо».