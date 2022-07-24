Варела ночью тайно покинул базу «Динамо» и улетел из России. Клуб не знает, где он находится
Защитник Гильермо Варела покинул расположение «Динамо», не уведомив клуб.
Защитник Гильермо Варела покинул расположение «Динамо», не уведомив клуб.
Уругваец улетел из России. Скорее всего, он продолжит карьеру во «Фламенго». Контракт защитника с «Динамо» действует до лета 2023 года.
Первым об отъезде Варелы сообщил Дмитрий Клипин. Он написал, что Гильермо ночью тайно покинул базу «Динамо», и сейчас клуб не знает, где находится игрок.
Как уточняет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, еще вчера московский клуб вел с футболистом переговоры о продлении контракта. Его наигрывали в стартовом составе на матч с «Торпедо», но сегодня утром Варела исчез. «Динамо» поведение игрока очень разозлило. При этом, как сообщается, бумаг о приостановке его контракта в клуб не поступало.
Журналист Сергей Егоров пишет, что Варела не отвечает на звонки из «Динамо».
Напомним, около недели назад футболист заявил о готовности провести в московском клубе весь сезон.