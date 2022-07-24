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17:31 (мск), источник: Sport24

Захарян и Смолов выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Торпедо»

«Динамо» и «Торпедо» объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 2, 24.07.2022, 17:30

Динамо4Торпедо0

Игроки бело-голубых и сборной России Арсен Захарян и Федор Смолов выйдут на поле с первых минут.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Кутицкий, Паршивлюк, Моро, Фомин, Захарян, Грулев, Макаров, Смолов. Запасные: Будачев, Лещук, Лесовой, Шагиахметов, Гагнидзе, Осокин, Тюкавин, Карапузов, Сулаквелидзе, Гладышев, Лаксальт.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шумских, Кожемякин, Нетфуллин, Смольников, Померко, Рейхмен, Караев, Султонов, Турищев. Запасные: Ботнарь, Евдокимов, Цаллагов, Енин, Темников, Симонян, Эркинов, Рязанцев, Лебеденко, Калмыков, Лаптев.

Матч «Динамо» — «Торпедо» состоится сегодня на «ВТБ Арене» и начнется в 17:30 мск.

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