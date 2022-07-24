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17:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА лишился еще одного легионера

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович перешел в «Лечче» на правах аренды, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В арендное соглашение включено право выкупа. Футболист в воскресенье вечером прибудет в Лечче, а в понедельник пройдет медицинский осмотр.

Ранее на официальном сайте московского клуба сообщалось, что Бистрович получил травму и пройдет лечение в Хорватии. Также отмечалось, что хорват не уведомлял ЦСКА о решении воспользоваться поправкой Международной федерации футбола (ФИФА), чтобы приостановить контракт. В июне ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков до июня 2023 года.

Бистрович перешел в ЦСКА в январе 2018 года, всего он провел за клуб 96 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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