ЦСКА лишился еще одного легионера

В арендное соглашение включено право выкупа. Футболист в воскресенье вечером прибудет в Лечче, а в понедельник пройдет медицинский осмотр.

Ранее на официальном сайте московского клуба сообщалось, что Бистрович получил травму и пройдет лечение в Хорватии. Также отмечалось, что хорват не уведомлял ЦСКА о решении воспользоваться поправкой Международной федерации футбола (ФИФА), чтобы приостановить контракт. В июне ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков до июня 2023 года.