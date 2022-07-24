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16:58 (мск), источник: ТАСС

«Химки» разгромили «Пари Нижний Новгород» в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подмосковной команды.

Химки
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» со счетом 3:0 обыграл «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Арене-Химки».

Забитыми мячами отметились Александр Руденко (62-я минута), Резиуан Мирзов (80) и Александр Долгов (89).

«Химки» во второй раз в девяти матчах смогли обыграть «Пари Нижний Новгород». До этого подмосковная команда одержала победу над клубом из Нижнего Новгорода в матче группового этапа Кубка России 21 октября 2020 года (1:1, по пенальти — 10:9). Четыре встречи завершились победой нижегородцев, еще в четырех матчах была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне РПЛ команды дважды не смогли выявить сильнейшего — 0:0, 1:1.

«Химки» в двух матчах набрали четыре очка, столько же у московского «Спартака» и петербургского «Зенита», больше только у столичного ЦСКА, который имеет в активе шесть очков. «Пари Нижний Новгород» набрал одно очко. В следующем туре «Химки» встретятся на выезде с «Ростовом» 31 июля, «Пари Нижний Новгород» в этот же день на своем поле сыграет с ЦСКА.

Химки
3:0
Первый тайм: 0:0
Нижний Новгород
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