«Химки» разгромили «Пари Нижний Новгород» в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» со счетом 3:0 обыграл «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Арене-Химки».

Забитыми мячами отметились Александр Руденко (62-я минута), Резиуан Мирзов (80) и Александр Долгов (89).

«Химки» во второй раз в девяти матчах смогли обыграть «Пари Нижний Новгород». До этого подмосковная команда одержала победу над клубом из Нижнего Новгорода в матче группового этапа Кубка России 21 октября 2020 года (1:1, по пенальти — 10:9). Четыре встречи завершились победой нижегородцев, еще в четырех матчах была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне РПЛ команды дважды не смогли выявить сильнейшего — 0:0, 1:1.