Варела сбежал из «Динамо». Ночью уехал с базы, не берет трубку и хочет перейти во «Фламенго»

Прямо перед матчем с «Торпедо» «Динамо» осталось без игрока основы — в ночь с субботы на воскресенье Гильермо Варела тайно покинул базу команды и перестал выходить на связь.

В последние дни защитник вел переговоры о продлении контракта и наигрывался тренерским штабом в стартовый состав.

А неделю назад уверял корреспондента «СЭ», что останется в России.

По нашей информации, официальных бумаг о намерении приостановить контракт Варела не присылал. Его исчезновение стало для «Динамо» большой неожиданностью.

«Гильермо не примет участия в сегодняшнем матче против “Торпедо”. Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств. “Динамо” уже не раз выражало отношение к решению ФИФА от 21.06.2022, дающему возможность приостановить действующий контракт вплоть до 30 июня 2023 года. Данное решение является явно провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу», — заявили в пресс-службе московского клуба.

По информации журналиста Сергея Егорова, Варела не отвечает на звонки, его местонахождение «Динамо» неизвестно.

Варела может через год уйти из «Динамо» бесплатно. Уругвайца ждут во « Фламенго “

Действующий контракт Варелы с “Динамо” рассчитан до лета 2023 года. Пока он не разорван и не приостановлен, но если уругваец воспользуется опцией ФИФА, то может через год уйти бесплатно в статусе свободного агента.

Уругваец переходил в московский клуб в 2021 году из «Копенгагена» после годичной аренды. Transfermarkt оценивал сделку в 1 миллион евро.

Нынешняя трансферная стоимость Варелы — 2,5 миллиона евро. Понятно, что такие средства «Динамо» выручить было бы тяжело, учитывая заканчивающийся контракт уругвайца. Но клуб мог рассчитывать на компенсацию, а в итоге останется ни с чем.

Что заставило Варелу за неделю поменять решение и отказаться от своих слов про желание остаться в «Динамо»? Вероятно, уругваец сорвался из России из-за предложения «Фламенго». Журналист ESPN Себаса Джованелли сообщал об уходе уругвайца в бразильский клуб еще до исчезновения футболиста.

Параллельно с интересом «Фламенго» московский клуб предлагал защитнику продлить контракт и вел переговоры до самого отъезда Гильермо. «Динамо» очень хочет, чтобы Гильермо остался", — рассказывал агент футболиста Оскар Беннтанкур в середине недели.

Комментируя сегодняшние новости, Беннтанкур заявил, что его клиент не сбегал, а просто ждет предложения от «Динамо». Но при этом все же намерен перейти во «Фламенго».

В любом случае игрок подставил клуб: некрасиво сбежал накануне матча, заранее не сообщив о своем уходе представителям «Динамо».

Все разговоры агента и игрока про желание играть в Москве, судя по всему, оказались блефом, который доставил большие проблемы. В день игры Славише Йокановичу пришлось менять стартовый состав и вместо уругвайца выпускать в основе Дмитрия Скопинцева.