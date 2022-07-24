«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч второго тура РПЛ

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Фассон, Едвай, Баринов, Бека Бека, Миранчук, Керк, Изидор, Камано.
Запасные: Гильерме, Савин, Магкеев, Мампасси, Тикнизян, Куликов, Бабкин, Петров, Марадишвили, Карпукас, Раконьяц, Игнатьев.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Осипенко, Сильянов, Уткин, Тугарев, Миронов, Глебов, Комличенко, Полоз.
Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Мухин, Лангович, Мелехин, Байрамян, Щетинин, Селява, Голенков, Мельников, Нтумба.
В прошлом туре «железнодорожники» сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1), а «Ростов» с тем же счетом сыграл со столичным «Динамо».