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19:35 (мск), источник: Газета.Ру

«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч второго тура РПЛ

Стали известны составы московского «Локомотива» и «Ростова» на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток для команд прозвучит в 20.00 по московскому времени.

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РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 2, 24.07.2022, 20:00

Локомотив1Ростов1

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Фассон, Едвай, Баринов, Бека Бека, Миранчук, Керк, Изидор, Камано.

Запасные: Гильерме, Савин, Магкеев, Мампасси, Тикнизян, Куликов, Бабкин, Петров, Марадишвили, Карпукас, Раконьяц, Игнатьев.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Осипенко, Сильянов, Уткин, Тугарев, Миронов, Глебов, Комличенко, Полоз.

Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Мухин, Лангович, Мелехин, Байрамян, Щетинин, Селява, Голенков, Мельников, Нтумба.

В прошлом туре «железнодорожники» сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1), а «Ростов» с тем же счетом сыграл со столичным «Динамо».

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