«Динамо» разгромило «Торпедо» в первом московском дерби сезона

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» дома со счетом 4:0 обыграл столичное «Торпедо» в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «ВТБ-Арене», на матче присутствовали 13 844 зрителя.

В составе победителей голы забили Федор Смолов (32-я и 69-я минуты, с пенальти), Даниил Фомин (36, с пенальти), Арсен Захарян (45).

Футболисты «Торпедо» вышли на матч в футболках, посвященных 85-летию со дня рождения олимпийского чемпиона Эдуарда Стрельцова. Всю карьеру Стрельцов провел в «Торпедо», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок СССР. За московскую команду он провел 222 матча в различных турнирах, в которых забил 99 мячей. За сборную СССР он провел 38 встреч и забил 25 голов, что является четвертым результатом среди игроков советской сборной, в 1956 году вместе с национальной командой стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне.

«Динамо» одержало первую победу в РПЛ под руководством сербского тренера Славиши Йокановича. Он был назначен на пост главного тренера бело-голубых 17 июня. Фомин забил первый гол с пенальти после промаха в финальном матче Олимп — Кубка России со «Спартаком» (1:2) в прошлом сезоне. Главный судья той встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Спартака» в добавленное ко второму тайму время, Фомин, ранее ни разу не промахивавшийся с пенальти в профессиональной карьере, пробил выше ворот.

В последний раз команды встречались в чемпионате России в сезоне-2014/15, тогда «Динамо» в гостях победило «Торпедо» со счетом 3:1, во втором матче была зафиксирована нулевая ничья. Позже клубы встречались в матче 1/16 финала Кубка России 26 сентября 2018 года, тогда бело-голубые оказались сильнее в гостях (1:0).