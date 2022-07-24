«Спартак» судят, как он мечтал. ЦСКА — главный конкурент «Зенита». За что поборются топ-клубы РПЛ?

После нокаута «Краснодара» я очень ждал судейской экспертизы от топ-менеджмента «Спартака». И результаты превзошли самые смелые прогнозы.

«В историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная ситуация. Человеку со всего маху ударили в лицо — ставится пенальти. Я бы посмотрел на любую судью, который так принял бы себе в лицо мяч, и после этого играл. А так здорово. Всех с победой, идем по плану», — сказал «СЭ» Леонид Федун.

Мы давно привыкли к жалобам красно-белых после ошибок не в их пользу. Перестали обращать внимание на обвинения в заговоре — со стороны РФС, «Зенита», «Газпром-лиги» и так далее. А теперь осознали: все это продолжится и после победных матчей, в которых рефери вообще-то москвичам помогли.

Символично, что Федун обратил внимание на один из немногих эпизодов, в которых Левников не ошибся: правило об отсутствии фола за игру рукой после рикошета от части тела исключили еще перед прошлым сезоном (то есть оно не действует второй год). А в случае с Денисовым она находилась в неестественном положении, что и имело ключевую роль.

Про то, что перед первым мячом Зобнина была рука у Мартинса (это четко видно на повторе, который есть у ВАР), а Соболеву еще при 0:0 следовало показать вторую желтую; наконец, что Черникова удали за фол, который еще неделю назад наказывался желтой карточкой, — в «Спартаке», конечно же, не говорят. Потому что каждая атака на арбитров совершается не ради справедливости и призывов к честному судейству, а для собственной выгоды. Ошиблись в пользу соперника — заговор и скандал. Помогли — и риторика резко меняется: «Всех с победой, идем по плану».

Разгром «Краснодара» показал, что такая стратегия работает. Единственный нюанс — это очень нестабильная история. Да, пока то, что «отнял» Безбородов, «вернул» Левников. Но с нашим качеством судейства такие качели способны продолжаться бесконечно, а их амплитуда зависит от уровня давления и стресса, в котором рефери балансируют от матча к матчу. В «Спартаке» давно активировали максимальный режим давления, поэтому ошибки вряд ли исчезнут.

Не знаю, часто ли Абаскаля спрашивали о судействе в «Базеле», но в России это происходит после каждой игры. Хотя Гильермо точно дал повод поговорить не про арбитров, а про футбол. В трех встречах мы увидели три разных «Спартака», заряженных одной идеей, — красно-белые практически не подстраиваются под соперника. С «Зенитом» вышли играть в открытую, продержались полчаса и получили 0:4. С «Ахматом» спасались вдесятером. А с «Краснодаром», наоборот, успешно переломили ход матча после неудачного начала.

Опыт Доменико Тедеско и Паоло Ваноли убедил всех: с таким составом «Спартак» боеспособен только в схеме с тремя центральными защитниками. Абаскалю хватило месяца, чтобы перестроиться на четверку и выкрутить на максимум все атакующие настройки. Теперь в основу не проходит Зиньковский, 19-летний Денисов закрывает две позиции (справа в защите и в центральном ромбе), а Виктор Мозес так кайфует в атаке, что даже без сборов забивает в каждом матче. Конечно, команда все еще строится и продолжит меняться, а результаты вообще не гарантированы. Но уже выглядит так смело и бодро, что лично мне следить за безбашенным стилем Абаскаля гораздо интереснее, чем разбирать прагматику Ваноли. Главный вопрос: как поведет руководство во время кризиса, учитывая уход приглашавшего испанца Луки Каттани (кейс Руя Витории показал, что в аналогичных ситуациях бывает с тренерами) и практически невыполнимые цели, финал Кубка и чемпионство.

Читайте также «Спартак» равняется на ЦСКА

За золото «Спартак», думаю, не побьется. Хотя бы потому, что Абаскаль приехал в уникальное время, когда «Зенит» стал чемпионом еще до первого тура, а со вторым местом вопрос практически закрыт уже после второго. Понятно, что на дистанции разница нивелируется, плюс скажется фактор глубины состава, но по структуре и качеству футболу на старте единственный конкурент Питера — это ЦСКА.

Да, есть непредсказуемый «Спартак». «Локомотив» тяжеловат и вряд ли претендует на высокие места. Возможно, подтянется «Краснодар». Яростно набирает форму «Динамо», но, несмотря на это, у Йокановича слишком критичны потери в составе: оставшись без Шиманьски и четырех центральных защитников, наконец-то взяли Фернандеса, но тут же потеряли Варелу (который просто собрал вещи перед матчем и уехал с базы). 4:0 с «Торпедо» — хороший ответ на странный старт с «Ростовом», но переоценивать разгром тоже неправильно: новичок РПЛ объективно не тянет. Очевидно, что бело-голубые станут прибавлять, но прямо сейчас ЦСКА выглядит мощнее.

Хотя еще пару недель назад Владимира Федотова больше жалели, чем верили в бодрое начало в РПЛ. В межсезонье, после нуля побед и забитых мячей фанаты вызывали футболистов и тренеров на разговор. А Курбан Бердыев уверял, что «как тренера Федотова сделали игроки». В итоге первые туры доказали, что это как минимум спорно. Как максимум — ровно наоборот. Насколько беспомощными были красно-синие весной — и как прибавили летом! Хотя у Федотова забрали больше половины стартового состава и вообще не дали времени на перезагрузку. Но начался чемпионат — и мы все меньше говорим про то, что из тройки центральных защитников у армейцев только один номинальный (Набабкин — фланговый, а Зайнутдинов не защитник вообще). Что Обляков — не то чтобы прирожденный латераль, Гайич — так себе замена Марио, а Кучаев и Мухин — «пара мечты» в центральной зоне. Наконец, что скамейка у Федотова просто отсутствует вместе с трансферами на вход.

ЦСКА не просто единственный клуб РПЛ, одержавший две победы, не пропустив. Впечатляют не результаты, а именно качество игры, идея и баланс при ограниченных ресурсах.

Наконец-то сделать ставку на качественного тренера — лучшее решение ЦСКА последних лет. И даже удивительно, что только в одном клубе на это пошли: в «Спартаке» включили Федотова в шорт-лист, но сделали ставку на Абаскаля, в «Локомотиве» вообще решили взять количеством, назначив и Комппера, и Циннбауэра.

Но по факту единственный человек в РПЛ, способный конкурировать в «Зените», возглавляет ЦСКА.