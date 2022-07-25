В «Локомотиве» заявили, что подали иск к ФИФА по отказу «Аталанты» в выплатах за Миранчука

«В ситуации с Миранчуком и “Аталантой” мы не пришли к консенсусу по выплатам. Мы подали иск в ФИФА. Будем ждать решения. Будет заседание, узнаем, что скажет ФИФА. Есть другие клубы из той же Италии, которые свои обязательства выполняют.



Мы хотим оставаться в ФИФА и быть частью большой футбольной системы, вернуться туда. Вопрос — как нам не отстать, а повысить качество. Хочется с пользой использовать время, пока мы отрезаны от мирового футбола», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.