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10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Локомотиве» заявили, что подали иск к ФИФА по отказу «Аталанты» в выплатах за Миранчука

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о финансовых подробностях перехода полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

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Источник: AP 2022

Функционер отметил, что железнодорожники подали иск в ФИФА из-за отсутствия выплат.

«В ситуации с Миранчуком и “Аталантой” мы не пришли к консенсусу по выплатам. Мы подали иск в ФИФА. Будем ждать решения. Будет заседание, узнаем, что скажет ФИФА. Есть другие клубы из той же Италии, которые свои обязательства выполняют.

Мы хотим оставаться в ФИФА и быть частью большой футбольной системы, вернуться туда. Вопрос — как нам не отстать, а повысить качество. Хочется с пользой использовать время, пока мы отрезаны от мирового футбола», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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