«Нам плевать, у нас — 4−2−4». Высоцкий обожал спорт и воспевал его

Прославленный певец, поэт и актер Владимир Высоцкий ушел из жизни 25 июля 1980 года. Он был большим поклонником спорта, что отразилось в его творчестве. РИА Новости Спорт вспоминает знаменитые строки любимца миллионов.

Особое место в жизни Высоцкого занимал футбол. В частности, в 1970 году он следил за захватывающей развязкой чемпионата СССР, где ЦСКА и «Динамо» определили чемпиона в очных матчах. Об этом финальном противостоянии спел Высоцкий.

Не заманишь меня на эстрадный концерт,

Ни на западный фильм о ковбоях:

Матч финальный на первенство СССР —

Нам сегодня болеть за обоих!

Так прошу: не будите меня поутру —

Не проснусь по гудку и сирене,

​​​​​​Я болею давно, а сегодня — помру

​​​​​​​​​​На Центральной спортивной арене.

Не одно произведение Высоцкий посвятил выдающимся советским и зарубежным футболистам. В 1971 году он написал песню, посвященную прославленному вратарю московского «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину, в которой поет от лица голкипера:

Мяч в моих руках — с ума трибуны сходят, —

Хоть «десятый» его ловко завернул —

У меня давно такие не проходят.

Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул.

Обернулся, голос слышу из-за фотокамер:

«Извини, но ты мне, Лева, снимок запорол.

Что тебе — ну, лишний раз потрогать мяч руками,​​​​​​​

​​​​​​​Ну, а я бы снял красивый гол».

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После окончания чемпионата мира 1970 года в Мексике Высоцкий написал культовую футбольную песню. В ней упоминается форвард киевского «Динамо» Анатолий Бышовец, который стал лучшим бомбардиром сборной на мундиале, забив четыре мяча.

Комментатор из своей кабины

Кроет нас для красного словца,

Но недаром клуб «Фиорентины»

​​​​​​​Предлагал мильон за Бышовца.

Чемпионами на том турнире стали бразильцы, ведомые Пеле. Легендарному нападающему тоже нашлось место в песне Высоцкого:

А что? Ну, Пеле как Пеле,

Объясняю Зине я,

Ест Пеле крем-брюле

Вместе с Жаирзиньо.

Я сижу на нуле,

Дрянь купил жене — и рад.

А у Пеле — «шевроле»​​​​​​​

​​​​​​​В Рио-де-Жанейро.

В песнях барда упоминались и партнер Пеле по сборной Тостао, и защитник сборной Англии Бобби Мур, и многие другие заметные футболисты эпохи. Высоцкий воспевал даже тактические схемы и позиции. Чего только стоит «Песня про правого инсайда».

Мяч затаился в стриженой траве.

Секунда паузы на поле и в эфире…

Они играют по системе «дубль-вэ»,

​​​​​​​А нам плевать, у нас — 4−2−4.

Увлекал Высоцкого и хоккей. Легендарное противостояние сборных Канады и СССР нашло отражение в его песне «Профессионалы», которую бард посвятил победе советских хоккеистов на чемпионате мира 1967 года. На том турнире за канадцев выступали бывшие профи, но это не помогло североамериканской команде завоевать титул.

Профессионалам — зарплата навалом.

Плевать, что на лед они зубы плюют:

Им платят деньжищи — огромные тыщи;

​​​​​​​И даже за проигрыш, и за ничью.

Была у Высоцкого и песня о боксе, а точнее, «Песня о сентиментальном боксере». Сюжет произведения развивается вокруг боксера, который не может ударить своего противника. Считается, что этот образ Высоцкий взял из уличной драки, в которой сам же и участвовал.

И думал Буткеев, мне челюсть кроша:

И жить хорошо, и жизнь хороша!

При счете «семь» я все лежу —

Рыдают землячки.

Встаю, ныряю, ухожу —

И мне идут очки.

Неправда, будто бы к концу

Я силы берегу, —

Бить человека по лицу

​​​​​​​Я с детства не могу.

А в «Песне о штангисте» Высоцкий вдохновлялся двукратным олимпийским чемпионом в супертяжелом весе Василием Алексеевым, в течение карьеры установившим 79 мировых рекордов.

Повержен враг на землю. Как красиво!

Но крик «Вес взят!» у многих на слуху.

Вес взят! — прекрасно, но несправедливо,

Что я внизу, а штанга наверху.

Такой триумф подобен пораженью,

А смысл победы до смешного прост:

Все дело в том, чтоб, завершив движенье,

​​​​​​​С размаху штангу бросить на помост.

Одна из самых известных спортивных песен Высоцкого посвящена шахматам — игре, которой сам бард не уделял особого внимания. Композиция появилась в 1972 году, когда советский гроссмейстер Борис Спасский играл за звание чемпиона мира с американцем Робертом Фишером. В драматичном противостоянии Спасский уступил чемпионский титул, но у Высоцкого финал получился несколько иным.