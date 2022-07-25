«Валенсия» следит за Бариновым, ЦСКА договорился о трансфере защитника из Бразилии

«Зенит» не ведет Лукуми

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи об интересе питерцев к защитнику «Генка» Джону Лукуми.

— «Зенит» интересуется Джоном Лукуми? В настоящий момент — нет, — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее издание Het Laatste Nieuws сообщало, что сине-бело-голубые претендуют на 24-летнего игрока. Отмечалось, что кроме «Зенита» за футболистом также следят «Фулхэм», «Ницца» и «Борнмут». Все четыре клуба сообщили бельгийцам, что им необходимо совершить продажи, прежде чем купить Лукуми.

Мойзес пройдет медосмотр для ЦСКА

По информации журналиста Фабио Алейшу, защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза в ближайшее время пройдет медобследование перед переходом в ЦСКА. Для этого он приедет в Россию и вынужденно пропустит матч 19-го тура чемпионата Бразилии против «Палмейраса».

Соглашение будет оформлено в виде годичной аренды с правом выкупа за два миллиона евро. Transfermarkt оценивает игрока в 1,6 миллиона евро. 27-летний футболист выступал за «Интернасьонал» с января этого года.

Бистрович стал игроком «Лечче»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович подписал соглашение с «Лечче». Таким образом, хавбек официально перешел в итальянский клуб на правах аренды с правом выкупа. Ранее стало известно, что у 24-летнего игрока небольшое повреждение мышцы бедра. Сейчас футболист продолжает лечение в Хорватии. Вторую часть прошедшего сезона Бистрович провел в «Карагюмрюке».

«Валенсия» продолжает следить за Бариновым

По информации Plaza Deportiva, «Валенсия» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову. Как сообщает источник, тренер испанцев Дженнаро Гаттузо хочет усилить позицию опорного полузащитника. Спортивный директор «Валенсии» Мигель Анхель Корона предлагает итальянскому коучу подписать 25-летнего россиянина в связи с невысокой ценой хавбека. Также в шорт-листе «летучих мышей» присутствуют Тьемуэ Бакайоко и Лукас Торрейра.

Transfermarkt оценивает Баринова в 11 миллионов евро.

«Барселона» договорилась с Кунде

По информации Diario Sport, «Барселона» близка к подписанию защитника «Севильи» Жюля Кунде. Контракт будет рассчитан на четыре года. Договориться о трансфере француза с андалусийцами каталонцы планируют на следующей неделе.