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11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«У дома можно было увидеть трупы». Игрок «Химок» Гбане — о гражданской войне на родине

21-летний опорный хавбек подмосковных «Химок» Роман Мори Гбане рассказал о тяжёлых моментах из детства после пережитой гражданской войны на родине.

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Источник: РИА "Новости"

«Помню ли вторую гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре в 2011 году? Я был совсем маленький, но, конечно, помню. Было очень тяжело: приходилось голодать, реально бывало так, что мы несколько дней проводили без еды.

Причем мы жили как раз в том месте, где было небезопасно. Неподалеку от дома можно было увидеть трупы. Как-то мы месяц вообще не выходили на улицу. Отец говорил, что это опасно — людей убивали просто без причины.

Старшие ребята брали оружие, защищали свои семьи. Для тех, кто помладше, единственный способ остаться в живых — это не высовываться. Мы прятались дома, отец периодически ходил добывать еду.

Самый страшный день? Сложно выделить конкретный день. Каждый был ужасен. Ты сидишь взаперти — нельзя ходить в школу, нельзя выйти на улицу попинать мяч с друзьями, нет телевидения, ничего. Мы просто сидели, прятались сутками. И было только одно желание: поскорее бы это все закончилось», — приводит слова Гбане официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

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