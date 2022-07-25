«Краснодар» выпустил видео с критикой судейства в матче против «Спартака»

В субботу «Краснодар» дома уступил «Спартаку» (1:4) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 37-й минуте красную карточку получил полузащитник краснодарцев Александр Черников.

В опубликованном на сайте «Краснодара» видео разобраны спорные эпизоды матча, в которых арбитр, по мнению клуба, принял ошибочные решения в пользу «красно-белых». В их числе непоказанная нападающему «Спартака» Александру Соболеву вторая желтая карточка, игра рукой полузащитника Кристофера Мартинса в эпизоде с голом Романа Зобнина, эпизод с удалением Черникова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-26991659&id=456243409&hash=7fa6837faf60a79e&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.