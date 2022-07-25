«Краснодар» выпустил видео с критикой судейства в матче против «Спартака»
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» раскритиковал судейскую бригаду матча команды с московским «Спартаком» во главе с Кириллом Левниковым.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» раскритиковал судейскую бригаду матча команды с московским «Спартаком» во главе с Кириллом Левниковым.
В субботу «Краснодар» дома уступил «Спартаку» (1:4) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 37-й минуте красную карточку получил полузащитник краснодарцев Александр Черников.
В опубликованном на сайте «Краснодара» видео разобраны спорные эпизоды матча, в которых арбитр, по мнению клуба, принял ошибочные решения в пользу «красно-белых». В их числе непоказанная нападающему «Спартака» Александру Соболеву вторая желтая карточка, игра рукой полузащитника Кристофера Мартинса в эпизоде с голом Романа Зобнина, эпизод с удалением Черникова.
«ФК “Краснодар” присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы “Спартака”. Режиссер — Кирилл Левников, ассистент режиссера — Евгений Кукуляк. По результатам сезона-2021/22 “Краснодар” занял первое место по потерянным очкам из-за судейских ошибок и, благодаря Кириллу Левникову и Евгению Кукуляку, во втором туре уверенно движется к еще одному призу», — говорится в видео.