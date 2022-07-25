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15:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У защитника «Локомотива» Фассона подозрение на разрыв крестообразной связки колена

У защитника «Локомотива» Лукаса Фассона подозрение на разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

По информации «СЭ», бразилец рискует пропустить остаток сезона. Окончательный диагноз футболисту будет поставлен в ближайшее время.

21-летний центральный защитник получил травму в конце первого тайма матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) 24 июля.

Футболист стал игроком «Локомотива» 8 июня 2022 года, подписав четырехлетний контракт.

Ранее Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе», а также за вторую команду «Сан-Паулу» и чилийский «Депортес Ла-Серена».

В текущем сезоне он оба раза выходил в стартовом составе железнодорожников.

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2:2
Первый тайм: 1:1
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