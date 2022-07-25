«Крупная победа на Кубани». «Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GCOxQ3xu5Ko" title="Народная любовь в Ставрополе. Крупная победа на Кубани | За кадром матча «Краснодар» — «Спартак»" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «Спартак» добирался на игру через Ставрополь. Там команду встретила огромная толпа болельщиков, после чего москвичи отправились уже в сам Краснодар.

Красно-белые открыли счет в первом тайме — отличился полузащитник Роман Зобнин. В начале второй половины Квинси Промес удвоил преимущество «Спартака». А затем москвичи довели счет до крупного: после удара Романа Зобнина защитник «быков» Сергей Бородин переправил мяч в сетку собственных ворот.