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20:30 (мск), источник: Sport24

«Крупная победа на Кубани». «Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча 2-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча состоялась на выезде и завершилась победой красно-белых (4:1).

Спартак
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Отметим, что «Спартак» добирался на игру через Ставрополь. Там команду встретила огромная толпа болельщиков, после чего москвичи отправились уже в сам Краснодар.

Красно-белые открыли счет в первом тайме — отличился полузащитник Роман Зобнин. В начале второй половины Квинси Промес удвоил преимущество «Спартака». А затем москвичи довели счет до крупного: после удара Романа Зобнина защитник «быков» Сергей Бородин переправил мяч в сетку собственных ворот.

«Краснодар» сумел забить гол престижа — Эдуард Сперцян реализовал пенальти. И все же последнее слово осталось за «Спартаком» — отличился Виктор Мозес.

Краснодар
1:4
Первый тайм: 0:1
Спартак
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