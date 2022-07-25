«Крупная победа на Кубани». «Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

Футбол, Премьер-лига, Тур 223.07.2022, 20:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 28738 зрителей
|Александр Сторожук
|Гильермо Абаскаль
|Эдуард Сперцян
|60′
|Роман Зобнин(Кристофер Мартинс)
|35′
|Квинси Промес(Даниил Хлусевич)
|46′
|Сергей Бородин
|53′
|Виктор Мозес(Данил Пруцев)
|83′
|39
|Матвей Сафонов
|57
|Александр Селихов
87′
|44
|Сергей Бородин
24′
|23
|Никита Чернов
|84
|Вячеслав Литвинов
|47
|Роман Зобнин
|8
|Александр Черников
37′
|97
|Даниил Денисов
|10
|Эдуард Сперцян
|7
|Александр Соболев
20′
|40
|Олакунле Олусегун
|10
|Квинси Промес
|98
|Сергей Петров
46′
|14
|Георгий Джикия
69′
|6
|Кристиан Рамирес
|3
|Максимилиано Кофрие
|11
|Алексей Ионов
60′
|68
|Руслан Литвинов
49′56′
|69
|Ираклий Манелов
|18
|Наиль Умяров
|14
|Михайло Баньяц
81′
|8
|Виктор Мозес
88′
|7
|Ильзат Ахметов
|5
|Леон Классен
|9
|Джон Кордоба
40′
|35
|Кристофер Мартинс
26′56′
|23
|Вячеслав Якимов
|25
|Данил Пруцев
|82
|Сергей Волков
81′
|82
|Даниил Хлусевич
88′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|17
|Антон Зиньковский
|1
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
|ВАР
|Евгений Кукуляк(Россия, Калуга)
|Ассистент ВАР
|Николай Богач(Россия, Люберцы)