Зайнутдинов удивил российского комментатора

«Федотов перенес в московский клуб из сочинского принцип своей игры с тремя центральными защитниками, самый неожиданный из которых — универсал Зайнутдинов. Он выигрывает в среднем за матч по десять единоборств в обороне, а в атаке по старой привычке — два из двух и нанес уже два удара по воротам соперников (оба точные). По числу единоборств в обороне Зайнутдинов — третий в лиге, а по проценту выигранной борьбы уступает только Осипенко из “Ростова”. Вообще же в первой четверти поля (своя штрафная и ее окрестности) ЦСКА лидирует по качеству единоборств (76 процентов выигранных), заметно опережая “Зенит” (67 процентов) и значительно — “Спартак” (55 процентов)», — написал Трушечкин.