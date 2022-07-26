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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов удивил российского комментатора

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин в своей колонке на Sportbox.ru, объясняя причины лидерства ЦСКА, высказался о роли казахстанца Бахтиера Зайнутдинова в этом успехе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Федотов перенес в московский клуб из сочинского принцип своей игры с тремя центральными защитниками, самый неожиданный из которых — универсал Зайнутдинов. Он выигрывает в среднем за матч по десять единоборств в обороне, а в атаке по старой привычке — два из двух и нанес уже два удара по воротам соперников (оба точные). По числу единоборств в обороне Зайнутдинов — третий в лиге, а по проценту выигранной борьбы уступает только Осипенко из “Ростова”. Вообще же в первой четверти поля (своя штрафная и ее окрестности) ЦСКА лидирует по качеству единоборств (76 процентов выигранных), заметно опережая “Зенит” (67 процентов) и значительно — “Спартак” (55 процентов)», — написал Трушечкин.

ЦСКА стартовал в чемпионате России с двух побед подряд — над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0). Московский клуб набрал шесть очков и лидирует в таблице. Зайнутдинов, сменивший позицию на поле, два раза подряд попадал в символическую сборную тура.

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