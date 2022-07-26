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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Все бразильцы РПЛ в XXI веке. В каком клубе их было больше всего?

От Робсона до Вагнера Лава и Клаудиньо.

Зенит
Спартак
ЦСКА
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

В последние годы самое большое иностранное представительство в РПЛ у бразильцев. Например, в этом розыгрыше чемпионата России заявлены 11 игроков, семь из которых из «Зенита». Всего в XXI веке в элите российского футбола сыграли больше 186 бразильцев. «Чемпионат» вспомнил всех и рассказал о самых главных звёздах клубов.

Мы не учитывали натурализованных футболистов.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак»

Источник: Чемпионат.com

У «Спартака» было самое большое количество бразильцев в составе. Больше 100 матчей за красно-белых провели Робсон, Моцарт, Веллитон, Рафаэл Кариока и Лукас Айртон. А успешнее всех был Веллитон — со «Спартаком» он трижды выиграл серебряные медали чемпионата России и дважды был лучшим бомбардиром РПЛ. Сейчас форвард играет в Бразилии за «Новоризонтино».

«Ахмат»

Источник: Чемпионат.com

Маурисио — рекордсмен чемпионата России по сыгранным матчам среди всех бразильцев. Но все свои награды — Кубок России, Суперкубок России и бронзу РПЛ — он выиграл за полтора года с «Зенитом» (2016−2017). Сейчас полузащитник находится без клуба: летом он покинул «Панатинаикос».

«Локомотив»

Источник: Чемпионат.com

За семь лет в «Локомотиве» Майкон дважды выиграл Кубок России и стал бронзовым призёром чемпионата сезона-2013/2014. Форвард мог добавить к наградам чемпионство, если бы покинул железнодорожников на год позже. После «Локомотива» Майкон выступал за «Атлетико Минейро» и «Бурирам Юнайтед», а сейчас находится в статусе свободного агента.

«Крылья Советов»

Источник: Чемпионат.com

Леилтон выступал в России за «Крылья Советов», «Шинник» и «Волгу», но легендой стал именно в Самаре. Вместе с «Крыльями» бразилец взял бронзовые медали чемпионата России.

«Зенит»

Источник: Чемпионат.com

Халк выиграл в России все три трофея. При нём «Зенит» демонстрировал отличное выступление в еврокубках: выиграл пять матчей из шести в группе Лиги чемпионов, доходил до ⅛ финала ЛЧ и четвертьфинала Лиги Европы. Сейчас Халк играет за «Атлетико Минейро», с которым завоевал четыре трофея за два года.

«Рубин»

Источник: Чемпионат.com

За пять сезонов в «Рубине» Калисто не только провёл больше 100 матчей, забил 10 голов и сделал 14 результативных передач, но и стал бронзовым призёром чемпионата России — 2003. Кроме того, защитник трижды входил в списки 33 лучших футболистов ЧР.

ЦСКА

Источник: Чемпионат.com

Самый успешный бразилец в России мог недавно вернуться в ЦСКА, но после ухода из «Мидтьюлланна» клуба у него нет. Вагнеру ­- 38, так что вряд ли стоит ждать его возвращения в РПЛ.

«Анжи»

Источник: Чемпионат.com

Жусилей — рекордсмен среди бразильцев по количеству матчей за «Анжи». Он сыграл 100 матчей. Но главной звездой «Анжи» был Роберто Карлос. Приезд чемпиона мира в Россию — историческое достижение для клуба и города, хоть защитник ничего и не выиграл с командой.

«Алания»

Источник: Чемпионат.com

Больше 100 матчей за «Аланию» среди бразильцев сыграл только Паулу Эмилиу, но не отметить Данило Неко невозможно. Вместе с нападающим владикавказский клуб дошёл до финала Кубка России в сезоне-2010/2011.

«Кубань»

Источник: Чемпионат.com

Шандау провёл в «Кубани» три классных года. В сезоне-2014/2015 краснодарский клуб стал финалистом Кубка России, но в финале уступил «Локомотиву». Примечательно, что в трёх играх Кубка страны «Кубань» вместе с Шандау в старте не пропустила ни одного гола, а в решающем матче без него получила сразу три.

«Сатурн»

Источник: Чемпионат.com

В России Жедер выступал не только за «Сатурн», но и за «Спартак». Вместе с красно-белыми защитник выиграл медали РПЛ — два серебра в 2006 и 2007 годах. С «Сатурном» же Жедер остался без наград, но зато дважды попал в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

«Динамо»

Источник: Чемпионат.com

Дерлей с ходу стал лидером «Динамо» в сезоне-2005. Он забил 13 голов в 23 матчах, но за два года ничего с бело-голубыми не выиграл. Зато запомнился тем, что однажды во время матча бросил бутылку с водой в голову главному тренеру Юрию Сёмину после того, как был заменён.

«Краснодар»

Источник: Чемпионат.com

Вандерсон приостановил контракт с «Краснодаром» и перешёл в аренду в «Интернасьонал». Но его всё равно можно считать самым успешным бразильцем в истории клуба. Вместе с ним «Краснодар» дважды становился бронзовым призёром чемпионата России.

«Черноморец»

Источник: Чемпионат.com

Больше всех матчей из пятёрки бразильцев провёл Флавиу. Вместе с другими соотечественниками он дошёл до финала Кубка России с «Черноморцем».

«Спартак-Нальчик»

Источник: Чемпионат.com

Леандро играл в России за «Луч-Энергию», «Спартак-Нальчик», «Кубань» и «Волгу». Вместе с командой из Нальчика бразилец занял шестое место в сезоне-2006. Это является лучшим результатом в истории клуба.

Павел Прохоров

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