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17:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» объявило о подписании Роберто Фернандеса

22-летний парагвайский защитник Роберто Фернандес официально стал футболистом московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Динамо
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Контракт подписан до 2027 года. Ранее центральный защитник выступал за парагвайский клуб «Гуарани» из Асунсьона. В прошлом сезоне Фернандес принял участие в 20 матчах и и забил один гол. Футболист играл за молодёжные сборные Парагвая разных возрастов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1,3 млн.

После двух туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» набрало четыре очка, сыграв вничью с «Ростовом» (1:1) и победив московское «Торпедо» (4:0). В прошлом сезоне бело-голубые заняли третье место в Премьер-Лиге и стали финалистами Кубка России.

В матче третьего тура чемпионата «Динамо» в субботу, 30 июля, встретится с воронежским «Факелом».

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