«Динамо» объявило о подписании Роберто Фернандеса

Контракт подписан до 2027 года. Ранее центральный защитник выступал за парагвайский клуб «Гуарани» из Асунсьона. В прошлом сезоне Фернандес принял участие в 20 матчах и и забил один гол. Футболист играл за молодёжные сборные Парагвая разных возрастов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1,3 млн.