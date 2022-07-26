«Спартак» обсуждал спонсорство с Errea. Итальянский бренд предлагал концепт домашней формы
«Спартак» обсуждал вариант технического спонсорства с компанией Errea.
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«Спартак» обсуждал вариант технического спонсорства с компанией Errea.
По данным Metaratings.ru, итальянский бренд предложил «Спартаку» клубу концепт домашней формы — красную футболку с горизонтальной белой полосой и белыми вставками на рукавах, а также белые шорты с красной вертикальной полосой.
Errea Sport — итальянская компания, основанная в 1988 году, она специализируется на производстве спортивной экипировки. Бренд одевает «Парму», «Пескару», «Куинз Парк Рейнджерс» и другие клубы.