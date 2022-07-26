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17:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Леонид Федун перестанет быть председателем совета директоров «Спартака»

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун покинет занимаемую должность.

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Источник: РИА "Новости"

На его место будет назначен человек от генерального спонсора команды — нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Управлять командой будет вице-президент и владелец пакета акций «ЛУКОЙЛа» Александр Матыцын. Он будет принимать решения по ключевым вопросам. Об этом сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

По сведениям источника, сейчас идёт юридическая процедура по передаче акций клуба. Именно поэтому у клуба с хорошим бюджетом нет средств на трансферы: Федун перестал выделять деньги на эти цели, а «ЛУКОЙЛ» ещё не приступил к принятию решений по трансферам.

Сообщается также, что большой простор для своей работы получит генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. Одной из главных целей станет систематизация процессов принятия решений.

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