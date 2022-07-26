Источник: Леонид Федун перестанет быть председателем совета директоров «Спартака»
Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун покинет занимаемую должность.
Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун покинет занимаемую должность.
На его место будет назначен человек от генерального спонсора команды — нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Управлять командой будет вице-президент и владелец пакета акций «ЛУКОЙЛа» Александр Матыцын. Он будет принимать решения по ключевым вопросам. Об этом сообщает телеграм-канал «КБ Телега».
По сведениям источника, сейчас идёт юридическая процедура по передаче акций клуба. Именно поэтому у клуба с хорошим бюджетом нет средств на трансферы: Федун перестал выделять деньги на эти цели, а «ЛУКОЙЛ» ещё не приступил к принятию решений по трансферам.
Сообщается также, что большой простор для своей работы получит генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. Одной из главных целей станет систематизация процессов принятия решений.