Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии здоровья футболиста Пиняева

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев чувствует себя прекрасно. Об этом ТАСС во вторник сообщил врач команды Кюри Чачаев.

«Еще не состоялся консилиум, обследование у него прошло. Состояние у него хорошее. Он прекрасно себя чувствует, все нормально, у него все восстановилось. Но сейчас врачи решают, что дальше», — сказал Чачаев.

20 июля в пресс-службе Министерства спорта Самарской области сообщили ТАСС, что футболист находится в клинике Самарского государственного университета, на следующий день пресс-служба самарского клуба сообщила, что игроку диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс. 23 июля в пресс-службе «Крыльев Советов» ТАСС сообщили о том, что игрок пройдет дополнительное медицинское обследование в Санкт-Петербурге 25 июля, впоследствии оно было перенесено на день позже.