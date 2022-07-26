Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии здоровья футболиста Пиняева
Кюри Чачаев сообщил, что полузащитник прекрасно себя чувствует.
Кюри Чачаев сообщил, что полузащитник прекрасно себя чувствует.
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев чувствует себя прекрасно. Об этом ТАСС во вторник сообщил врач команды Кюри Чачаев.
«Еще не состоялся консилиум, обследование у него прошло. Состояние у него хорошее. Он прекрасно себя чувствует, все нормально, у него все восстановилось. Но сейчас врачи решают, что дальше», — сказал Чачаев.
20 июля в пресс-службе Министерства спорта Самарской области сообщили ТАСС, что футболист находится в клинике Самарского государственного университета, на следующий день пресс-служба самарского клуба сообщила, что игроку диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс. 23 июля в пресс-службе «Крыльев Советов» ТАСС сообщили о том, что игрок пройдет дополнительное медицинское обследование в Санкт-Петербурге 25 июля, впоследствии оно было перенесено на день позже.
Пиняеву 17 лет, он перешел в «Крылья Советов» в 2021 году. В прошлом сезоне он провел за самарскую команду 30 игр, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.