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20:23 (мск), источник: Sports.Ru

Джикия может не сыграть с «Оренбургом» и «Уралом» из-за травмы. У капитана «Спартака» боль в районе задней поверхности бедра

Капитан «Спартака» может пропустить ближайшие игры команды из-за травмы.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Защитник красно-белых Георгий Джикия получил травму по ходу второго тайма матча против «Краснодара» (4:1). Из-за повреждения футболист может не сыграть за «Спартак» в предстоящих играх Мир РПЛ против «Оренбурга» и «Урала».

Джикия испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра. На этой неделе защитник не принимает участие в тренировках «Спартака». Ориентировочный срок восстановления — 10 дней.

«Георгий Джикия проходит восстановление, решение об участие в матче будем принимать в конце недели по динамике его болевых ощущений и мышечного тестирования», — сообщил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

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