Джикия может не сыграть с «Оренбургом» и «Уралом» из-за травмы. У капитана «Спартака» боль в районе задней поверхности бедра

Защитник красно-белых Георгий Джикия получил травму по ходу второго тайма матча против «Краснодара» (4:1). Из-за повреждения футболист может не сыграть за «Спартак» в предстоящих играх Мир РПЛ против «Оренбурга» и «Урала».

Джикия испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра. На этой неделе защитник не принимает участие в тренировках «Спартака». Ориентировочный срок восстановления — 10 дней.