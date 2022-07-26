ЭСК признает 2 ошибки в эпизоде с Соболевым в игре «Спартака» и «Краснодара»: удар локтем и неспортивное поведение («Матч ТВ»)

Вследствие этого момента Соболев начал показывать жест рукой в адрес Джона Кордобы. К этому моменту у Александра уже была одна желтая карточка.

«Сегодня состоялась экспертно-судейская комиссия при РФС, результаты которой будут в среду. Но, по нашей информации, именно этот эпизод принято считать следующим образом: было две ошибки — и локоть, и неспортивное поведение. То есть по идее Соболев должен был быть удален с поля», — сообщил ведущий программы «Правила игры» Дмитрий Жичкин.