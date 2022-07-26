Преемником Федуна в «Спартаке» снова называют Матыцына. Что о нём известно
В «Спартаке» с 2004 года, но публично об этом не говорит.
В «Спартаке» с 2004 года, но публично об этом не говорит.
Леонид Федун — самый критикуемый владелец футбольного клуба в России. Он руководит командой с 2004 года, и за это время команда лишь один раз выиграла чемпионат и Кубок России. На фоне сомнительных высказываний и управления клубом его женой некоторые болельщики ждут новостей об уходе Федуна.
Последние два месяца эта тема обсуждается наиболее активно. В том числе после слов самого Федуна, который после победы в Кубке России сказал, что у него цикл замкнулся. Звучало, будто Федун намекнул на свой уход. Официально об этом ничего не говорилось, но СМИ, ссылаясь на свои источники, продолжают говорить об Александре Матыцыне как о новом боссе клуба.
Теперь и популярный телеграм-канал «КБ Телега», ссылаясь на свои источники, утверждает, что Федун больше не будет управлять клубом. Он уже опроверг эту информацию. По словам Федуна, это «бред». Посмотрим, произойдут ли изменения, ведь «Чемпионат» точно так же получает сигналы о том, что в случае ухода Федуна власть в клубе перейдёт к Матыцыну. Хотя это может оказаться формальной перестановкой, которая связана с санкциями. Руководитель агентства ProSports Management Герман Ткаченко утверждал, что санкции безусловно повлекут за собой изменения акционерного состава.
В любом случае давайте разберёмся, что за человек может стать председателем совета директоров «Спартака». Вот что известно об Александре Матыцыне.
Что думаете, станет ли клубу лучше, если Матыцын всё же сменит Федуна? Делитесь мнением в комментариях!
Григорий Телингатер