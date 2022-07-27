«Это фол, Гео, не бегай ко мне больше». РФС показал работу арбитров на матче за Суперкубок

В 13-минутном ролике отражена подготовка к игре главного арбитра Владимира Москалёва, его помощников Валерия Данченко и Максима Ковалёва, резервного судьи Кирилла Левникова, их приезд на стадион, разминка и работа в деталях непосредственно во время матча.

В одном из эпизодов Москалёв провёл беседу с требующим наказания для соперника Георгием Джикией со словами: «Давай, не надо ко мне бегать. Нет, это не жёлтая, Гео. Я знаю, как все играют. Мы это прошли сейчас. Вы не хотите эти жёлтые. Мы любое касание не будем давать. Это фол, Гео. И не бегай за мной! Не бегай ко мне больше!».