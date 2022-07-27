Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Интер Э
ЧФР
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Линфилд
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Ворскла
Футбол. Еврокубки
20:00
Цюрих
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:00
Фенербахче
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:00
Гомель
Арис
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
26.07
Шкупи
Динамо З
01
Футбол. Еврокубки
26.07
Шэмрок Роверс
Лудогорец
21
Футбол. Еврокубки
26.07
Балкани
Ла Фиорита
60
Футбол. Еврокубки
26.07
Дюделанж
Пюник
14
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
24.07
Локомотив
Ростов
22
24.07
Ахмат
Факел
21
24.07
Динамо
Торпедо
40
24.07
Химки
Нижний Новгород
30
23.07
Краснодар
Спартак
14
23.07
Оренбург
Урал
30
23.07
ЦСКА
Сочи
30
22.07
Зенит
Крылья Советов
30
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это фол, Гео, не бегай ко мне больше». РФС показал работу арбитров на матче за Суперкубок

Российский футбольный союз на официальном YouTube-канале опубликовал эксклюзивные кадры работы арбитров на матче за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В 13-минутном ролике отражена подготовка к игре главного арбитра Владимира Москалёва, его помощников Валерия Данченко и Максима Ковалёва, резервного судьи Кирилла Левникова, их приезд на стадион, разминка и работа в деталях непосредственно во время матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

В одном из эпизодов Москалёв провёл беседу с требующим наказания для соперника Георгием Джикией со словами: «Давай, не надо ко мне бегать. Нет, это не жёлтая, Гео. Я знаю, как все играют. Мы это прошли сейчас. Вы не хотите эти жёлтые. Мы любое касание не будем давать. Это фол, Гео. И не бегай за мной! Не бегай ко мне больше!».

Изюминкой видео стали опубликованные аудиопереговоры Москалёва с VAR в спорных моментах, включая неназначенный пенальти на 59-й минуте, когда в штрафной «Зенита» столкнулись Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков и Антон Зиньковский. В этом эпизоде главный арбитр увидел фол со стороны атакующего игрока и подтвердил свою уверенность в диалоге с помощниками, которые закрепили решение после просмотра повтора.

Напомним, 9 июля «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Спартак» со счётом 4:0. Голы забили Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.

 Позор мирового спорта. Чемпионат Москвы оказался сильнее чемпионата мира
«Ваши трупы могут всплыть в Москва-реке». Как разрушили карьеру Тишкова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь