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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:32 (мск), источник: Sport24

Легендарный Вагнер Лав возвращается домой, Роналду хочет в клуб, которому он не нужен. Трансферы и слухи дня

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Источник: Sport24

Что в России

Новый защитник «Динамо»

После потерь Шиманьского и Варелы московский клуб наконец-то усилился — «Динамо» объявило о трансфере парагвайского защитника Роберто Фернандеса. 22-летний футболист подписал контракт сроком до окончания сезона-2026/2027 и взял шестой номер.

По информации Sport24, новый футболист обойдется бело-голубым в 2,5 млн долларов. Ранее Фернандес выступал за парагвайский «Гуарани», а также был капитаном юношеской сборной Парагвая.

Лука Джорджевич может вернуться в Россию

Об этом рассказал агент черногорского нападающего. По словам Игоря Глушевича у Джорджевича, выступавшего в минувшем сезоне в составе датского «Вайле», есть несколько вариантов продолжения карьеры:

«Лукой интересуются три клуба РПЛ. Пока они думают над тем, чтобы сделать предложение уже самому футболисту», — сказал агент в интервью Sport24.

Прежде Джорджевич выступал за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал». В сезоне-2018/2019 Лука оформил в рамках РПЛ 7+5 за 23 матча.

Федотов может забрать Нобоа из «Сочи»

Лучший игрок чемпионата России в прошлом сезоне по версии РФС может сменить клуб. 37-летний эквадорский хавбек недоволен тем, что он получает недостаточно игрового времени при новом тренере Вадиме Гаранине. По версии «Матч ТВ», Нобоа может присоединиться к ЦСКА, который возглавляет хорошо с ним знакомый Владимир Федотов.

Источник: РИА "Новости"

Однако произойти, по информации источника, это может лишь в том случае, если Нобоа самостоятельно расторгнет контракт с южанами. Сообщается, что руководство «Сочи» не намерено отдавать футболистов ЦСКА напрямую после переезда в Москву тренера Федотова.

Игрока «Локомотива» хочет «Ницца»

На днях стало известно об интересе французской «Ниццы» к полузащитнику московского «Локо» Алексису Бека-Бека. L'Équipe подтверждает эту информацию — издание сообщает, что представители Лиги 1 уже провели переговоры с агентом футболиста.

Однако СМИ сообщают, что в «Локо» не намерены расставаться с опорником: клуб хочет сохранить футболиста. В интервью Sport24 спортивный директор железнодорожников Томас Цорн заявил, что предложений по Бека-Бека «Локомотив» на данный момент не получал.

Что в Европе

Вагнер Лав возвращается в Бразилию

Легендарный нападающий РПЛ подписал контракт с бразильским «Спорт Ресифе», выступающим во втором дивизионе. Об этом сообщил журналист Фабио Алейшо: планируется, что сегодня, 27 июля, о подписании Вагнера будет объявлено официально.

Последним клубом нападающего был датский «Мидтьюлланн». Его Вагнер покинул в качестве свободного агента. Похоже, что карьера 38-летнего футболиста подходит к концу — скорее всего, именно по этой причине возрастной игрок решился на возвращение на родину.

Источник: ФК "Кайрат"

Роналду хочет в «Баварию»

Эпопея с поиском нового клуба для Криша продолжается. Португальский журналист Педру Сепулведы сообщает, что теперь Роналду хочет стать игроком «Баварии». Однако мюнхенский клуб не заинтересован в его приглашении.

В любом случае в ближайшее время Криштиану ожидает новый раунд переговоров с «Ман Юнайтед». Некоторые даже связывают с этим визит великого Алекса Фергюсона на базу клуба.

«Бавария» купила 17-летнего игрока почти за 30 млн евро

Речь про нападающего Матиса Теля, прежде выступавшего за французский «Ренн». По информации Фабрицио Романо, трансфер 17-летнего игрока обойдется немецкому клубу в 20+8,5 млн евро.

Тель подписал контракт сроком до 2027 года. В минувшем сезоне он выходил в матчах Лиги 1 всего 7 раз и не отличился результативными действиями.

Луис Суарес подтвердил, что вернется в «Насьональ»

Некогда нападающий «Атлетико» и «Барселоны» подтвердил слухи в своих социальных сетях. Уругвайский форвард сообщил, что договорился с «Насьоналем», в котором начиналась его карьера, и на данный момент улаживает финальные детали сделки.

Ранее СМИ предполагали, что соглашение будет рассчитано до начала ЧМ-2022, на котором Суарес планирует сыграть в составе сборной Уругвая.

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