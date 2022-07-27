Если бы остались еврокубки, на сто процентов выбрал бы «Сочи». Большое интервью нового главного тренера ЦСКА

Владимир Федотов начал покорять РПЛ еще в 2018-м: его «Оренбург» залетел в элиту сразу после российского чемпионата мира и сходу выдал лучший результат в истории клуба, заняв по итогам сезона седьмое место (выше «Динамо», «Рубина» и «Ростова»). Через год Федотова позвали в «Сочи» — тренер вытащил новую команду с последнего места, на второй сезон впервые довел «Сочи» до квалификации еврокубков, а уже в прошлом чемпионате стал с молодым клубом серебряным призером, уступив на дистанции лишь «Зениту».

Бешеный прогресс не могли не заметить в топ-клубах: Федотова позвал ЦСКА, который не показывал на глобальном уровне ничего осмысленного со времен Виктора Гончаренко. Тренера не хотели отпускать из «Сочи», но Федотов все-таки перебрался в Москву — и несмотря на кадровые прорехи, начал с двух побед в новом чемпионате и первой строчки в таблице.

Журналист Нобель Арустамян провел с Федотовым три дня на сборах ЦСКА и подробно обсудил с ним новый этап в карьере. Sport24 собрал главное, что рассказал главный тренер ЦСКА:

о том, при каких условиях он не покинул бы «Сочи»;

осталась ли напряженность после ухода Федотова из прежнего клуба;

зачем тренер поменял местами скамейки запасных на стадионе ЦСКА;

что такое уральская свадьба;

и как Федотов относится к критике со стороны Василия Уткина.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sTuyxX22CUk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Контракт с “Сочи” не был согласован — я не говорил, что принято решение и я остаюсь. После перехода в ЦСКА Ротенберг на мой звонок не ответил»

— Когда мы предложили приехать в центр города и спросили, какое ваше любимое место в Москве, вы ответили — Петровский парк, стадион «Динамо». Почему?

— Это уже история, причем история приятная. Здесь мы совсем недавно с «Сочи» завоевали серебряные медали. Для молодого, бурно развивающегося клуба — это достижение. Даже сейчас говорю — и у меня мурашки. Это было круто.

— Вы пришли в ЦСКА, топ-клуб России, но «Сочи» был вторым по итогам прошлого чемпионата. Пришли в ЦСКА, который поменял 3 тренера за год, откуда давно ушли ведущие футболисты. Зачем?

— Хороший вызов. Вы сами сказали, это топ-клуб — с традициями, хорошей историей. Человек должен быть подвижным, он не должен сидеть на одном месте. Тогда эта шестеренка раскручивается и появляются новые варианты и шансы. Это посыл сверху, который необходимо использовать.

Бывает, происходит цепочка событий, которые знамениями можно назвать даже. Цепь событий, которая говорит, что пора двигаться дальше.

— После окончания прошлого сезона многие говорили, что вы согласовали контракт с «Сочи» и остаетесь. Почему этого не произошло?

— Так легли звезды.

— Цитата Ротенберга: «Я не в курсе, он мне не звонит». Как шло общение с ним в эти дни?

— Я никогда не говорил, что принято решение, и я остаюсь. Контракт с «Сочи» не был согласован. Потом уже, после заключительного матча, через несколько дней было сделано предложение. У нас были хорошие доверительные отношение с президентом клуба (Борисом Ротенбергом, Sport24). Но маховик был запущен, уже пошло движение в другом направлении.

— Вы общались после перехода в ЦСКА?

— Я звонил. Он не ответил на звонок. Перезвонит? Надеюсь.

— Цитата Уткина насчет вас: «Это не по понятиям — сообщить свои требования, получить ответ “да” и потом куда-то ринуться».

— С Василием хотелось бы очно познакомиться. Так сложилось, что мы ни разу близко не общались, даже не здоровались. И говорить о понятиях… Я вообще не знаю, что это за понятия, о которых говорит Василий. Понимаю, что он сейчас опять зацепится за эти слова, но мне действительно непонятно. Не зная человека, не зная, как все было, писать такие вещи. Но сейчас это модно.

— Как в целом вы восприняли эту атаку Василия на вас? Была не только эта цитата, были и другие посты.

— Недоумение, если честно. Мы с ним не знакомы. Но, наверное, связи, знакомства, в которых состоит Василий, дают ему основания говорить такие вещи.

— Была история про матч «Оренбург» — «Сочи». Вы были тренером «Оренбурга», а когда состоялась перенесенная из-за эпидемии ангины встреча, стали уже тренером «Сочи». Василий связал это с тем, что ситуация была не очень порядочная.

— Я главный тренер. Где решаются вопросы о переносе матча, кто на них может повлиять? Главный тренер? Руководство клуба. Нас об этом никто не спрашивал. Были такие обстоятельства. Может быть, в тот момент уже вовсю орудовала пандемия. Когда мы были на сборах в Турции, было то же самое, [члены команды] тяжело болели. Симптомы не у всех одинаковые, но очень походило на [ковид].

— Готовы с Василием пообщаться лично?

— Случай будет — пообщаемся. Интересно спросить про информацию, которой он владеет, но не владею я. Позвонить? Можно.

Нобель позвонил Уткину, но общаться с новым тренером ЦСКА Василий не захотел. Блогер заявил, что не хочет знакомиться с Владимиром Федотовым лично, поскольку он «знает про него все главное».

«Большой привет, успехов в работе, но я не хочу знакомиться совершенно. Все, что мне необходимо знать про Владимира Федотова как про тренера, мне достаточно. Поэтому я желаю всяческих успехов и удачи» — завершил разговор Уткин.

Владимир Федотов остался в недоумении:

— Вот и поговорили. На самом деле интересно, что он такого знает, что не знаю я. Это удивительно.

— Вы человек великодушный, умеете прощать. С Тедеско была история — простили. На судей, которые вас удаляли, не держали обид. Деспотовича тоже простили. Эта черта характера в вас была изначально или вы сумели воспитать?

— На этом не стоит зацикливаться, нужно ситуацию отпускать. Злость [ничего] не приносит, она забирает энергию. Если человек критически-криминальное что-то сделал, с ним просто не нужно общаться и все. Но носить в себе это не имеет никакого смысла.

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«На уральской свадьбе в трехкомнатной квартире помещается сто человек. Передвигаются змейкой из комнаты в комнату — это надо видеть!»

— Вы из Михайловска, Свердловская область. Опишите 3 словами этот город.

— Как говорят, это маленькая Швейцария. В Швейцарии я побывал, когда учился на тренерскую лицензию «Про». Ну и понял почему так говорят: небольшие горы, где город расположен, и пруд. В Михайловске потрясающая красота — все утопает в зелени, леса окружают. Приехав в Швейцарию, что-то похожее увидел, хотя горы повыше, конечно, еще и заснежены. Внешнее сходство есть какое-то.

Мы воспитывались в труде, кололи дрова, участвовали в сенокосах. Нужно было еще добраться, делянка выделялась где-то далеко в лесу, ее искали, расчищали. Потом вырастала трава, ее косили. Потом нужно было приезжать, это сено переворачивать, чтобы оно равномерно подсыхала. Потом собирали все в стога, этот стог укладывали на повозку, лошадями увозили, потом трактора появились. Весь район окружали фермы крупного рогатого скота, свинофермы, племенной колхоз был — конезавод.

Теперь нет уже и конезавода, и завода, на котором работало большинство жителей города. Там обрабатывали цветные металлы, катали фольгу, которая в самолетостроении использовалась. Ну и шоколадочки в нее заворачивают.

— На этом заводе работал ваш отец, верно?

— Он работал в горячем цеху. Обжигал эти алюминиевые ленты, рулоны, фольгу. Мама работала на резке. 30 лет отработала, резала этот рулон килограмм в 50 на полоски. Когда-то летом я работал там на очистных сооружениях. Как это выглядело: были две такие деревянные перекладины. И там бежал и скапливался мазут. Этот мазут нужно было собирать и выливать в бочку. И вот один месяц летний за этим занятием я проводил.

— Если бы не было в вашей жизни футбола, вы могли бы работать на том же заводе, где работал ваш отец?

— Мог, конечно. Но к тому времени завод приходил в упадок. И сейчас продолжатели династии есть — племянник в этом цеху работает.

— Вы живете на базе. А где жена?

— Жена обустраивается — сняли жилье, пришли вещи из Сочи. И вот супруга там одна сражается с этими пакетами. Официально мы вместе уже 33 года, еще некоторое время дружили. Супруга у меня тоже с нашей родины, из Михайловска. Потому мы с ней, как говорится, по крови.

— Как выглядит уральская свадьба?

— В трехкомнатной квартире, где во всех комнатах были расставлены столы. Очень теплая, дружеская атмосфера. Эти свадьбы длятся три дня. Представляете — там, в трехкомнатной квартире, совсем небольшой, умещается под сто человек! Там такая атмосфера!

Да, змейкой передвигаемся из комнаты в комнату! Это надо видеть. Потрясающая атмосфера. Надо признать, что это небольшой городок, где большинство друг друга знает. Тем более когда предприятие работало. На самом деле, мы раньше бригадами дружили, выезжали на природу. Места там потрясающие — есть пруд, леса. В общем, очень красиво.

— Главный совет касательно семейной жизни.

— Анекдот по этой теме есть. 60 лет справляют — бриллиантовая свадьба. И вот у деда спрашивают: «И что, за 60 лет у вас не было желания развестись?» На что он говорит: «Развестись — не было. Убить — было». Поэтому терпение, чувство такта, умение вовремя уйти в сторону, не быть упертым и первому идти на компромисс.

— Насколько мы знаем, вы занимались боксом. Верно?

— Год занятий. Мне не понравилось спарринговать со своими товарищами. Для меня это было некомфортно — давать корешу в лоб.

— Бокс вас чему научил?

— Давать сдачи. Один раз это уже было в Екатеринбурге. Я возвращался с вечерней тренировки, запрыгнул в трамвай. И там человека три подвыпивших молодых людей начали наезжать. И вот мы там толкались пару остановок. Засадили они мне глаз. Я на своей остановке выскочил. Они тоже выскочили за мной. Я залетел за своими коллегами по футболу. Мы спускаемся, они стоят на остановке. И такая досада произошла: мы выбегаем, подходит автобус, и они запрыгивают в автобус! Двери перед нашим носом закрываются, и они уезжают!

— Самое жуткое, что вы видели на Урале?

— Бывает, с нашими ребятами происходят аварии. Ребята вылезают, кладут ключи на капот: «Ты должен машину!» И с этим сложно было что-то поделать. Ты должен — все! Они нарушили правила, а ты должен! Выходили, естественно, через руководство клуба потом, решали эти вопросы. Но вот так, на ровном месте человек мог попасть под раздачу.

«У нас нет легионеров — это какое-то придуманное слово. У нас есть команда ЦСКА с великими традициями. И это честь — находится в этой команде, в этой семье»

— Что именно вы делаете, чтобы объединить футболистов внутри команд?

— Атмосфера клубная. Мы несем ее с Уралмаша (за который Федотов выступал еще игроком, Sport24), ее все отмечали. Семейственность — были молодые ребята, у нас появились супруги, появились дети. И все, кто приезжал, попадали под нашу опеку. Были сложности, если человек появлялся другой по духу. Через одну-две тренировки даже состоявшийся футболист, который мог бы нам помочь, просто собирал вещи и уезжал.

— Я очень часто слышал от тренеров, что такие принципы не подходят для топ-клубов.

— Врут они. Те, кто так говорят, лукавят. Мы смотрим на «Ливерпуль», оттуда такой идет посыл. Читаем интервью от того, от того, от того… Ну так же не может быть? Такой поток информации, в котором говорится об этом. Возьмем сейчас «Реал». Мы знаем Анчелотти, про которого Бензема говорит: «Он как мой папа». [Если мои принципы не подходят топ-клубам], тогда я не знаю, кто все это пишет.

— Есть мнение, что футболисты топ-клубов — звезды, которые должны пересекаться между собой только на поле.

— Ну да, а как тогда Дель Боске «Реалом» руководил? Там-то вообще была атмосфера!

— То есть, вы не согласны с этим? Надо делать из команды коллектив?

— Нужно сделать, конечно. Это дорогого стоит.

— Раньше футболисты ЦСКА во время приема пищи сидели по четыре-пять человек за одним столом. Сейчас их сдвигают — вы хотите, чтобы все обедали вместе?

— Да. Это реакция на поражение от «Зенита» в товарищеской игре? Это реакция на создание коллектива.

— Легионеры разные раньше сидели отдельно, опытные русские отдельно, молодые отдельно. А вы хотите всех за один стол поместить?

— Да. Когда Хиддинг тренировал голландскую сборную, там была компания звездных ребят из Суринама — Гуллит и Райкард. Произошел раскол между суринамцами и голландцами. И на этом фоне команда провалилась.

«Мы всегда говорили, что у нас нет легионеров. Это какое-то придуманное слово. У нас есть команда ЦСКА с великими традициями. И это честь — находится в этой команде, двигаться вперед. Те претензии, которые иногда предъявляются друг другу в команде — это нормальная ситуация. Это не какой-то антагонизм. В нашей семье нет безразличных. Семья, у которой одна цель — выходя на поле, без остатка, проявляя характер, мастерство, добиваться результатов. Дух команды — его никто не отменял, он решает очень многое. Вот, что хотелось мне сказать вам. Приятного аппетита!» — речь Федотова перед командой.

— Вы бы ушли из «Сочи», если бы он играл в Лиге Чемпионов? Если бы не было дисквалификации от УЕФА.

— Так получается, что сейчас мы мыслим иными категориями. Остались бы еврокубки, была бы другая история.

— Давайте представим, что все по-прежнему. Выбрали бы ЦСКА или «Сочи» с еврокубками?

— На 100% выбрал бы еврокубки.

«Футболисты ЦСКА, которые приостановили контракты, просили время для отдыха. Заверяли, что вернутся с утроенной энергией, но получилось как получилось»

В заключительной части выпуска Владимир Федотов отвечает на вопросы болельщиков ЦСКА.

— Фанаты будут бойкотировать матчи нового чемпионата из-за введения FanID. Для футболистов это будет потерей.

— Сто процентов. Мы этими событиями очень огорчены. Получается, принимаются какие-то не очень обдуманные решения. Очень грустно, что активной части болельщиков, которые живут футболом, придется идти на такие действия.

Футболисты, которые приостановили контракты (Эджуке и Сигурдссон, Sport24) — я с ними общался буквально неделю назад, дней десять назад. Они были в сборных, попросили время для отдыха. Заверяли, что вернутся с утроенной энергией. Но, к сожалению, получилось так, как получилось.

— Из «Сочи» планируете кого-то привезти?

— Скажем так, расставания не все бывают хорошими. И есть небольшая напряженность. Они сейчас очень ревностно относятся к этому.

— Почему вы поменяли местами скамейки запасных гостей и хозяев?

— Так ближе к судьям, которых мы поддушиваем чуть-чуть. Теперь наша разминка будет проходить около гостевого сектора? Мы услышали, мы поняли.

— Ваш отец был ярым болельщиком «Спартака»?

— Не скажу, что ярым, но все-таки народная команда, и он был ближе к ней. Тут мне уже приписали мою любовь к «Спартаку». Такого никогда не было, чтобы я самозабвенно болел за «Спартак». Это неправда.

— Но увлекались «Спартаком»?

— Ну не то чтоб увлекался. Один раз ходил на матч. Мы ездили на турнир и когда возвращались, день должны были провести в ожидании поезда. В «Лужниках» проходил статусный матч «Спартак» — «Динамо Киев». Собралось 100 тысяч зрителей. Дыхание «Лужников» я запомнил.

— Ваша дочь живет в Калифорнии, как так вышло?

— Будучи студенткой, поехала по программе, поработала. Один раз съездила, второй, познакомилась с молодым человеком, с которым они уже 7 лет в браке. Он не американец, по грин-карте уехал из Белоруссии. Они живут в Лос-Анджелесе. Когда дочка в очередной раз вернулась и сказала о своем желании там жить, со стороны бабушки было: «Ой, куда, зачем?» Мы потихонечку их убеждали, что поехать в Михайловск опаснее, чем поехать в Америку. События последних месяцев их там никак не задевают. О русофобии они нам не рассказывали.

— Вы были на матчах МЛС. Что б оттуда перевезли в РПЛ?

— У них очень хорошая организация, мы убедились, что футбол уже плотно вошел в жизнь американцев. Если раньше были только площадки для бейсбола, теперь в каждой школе стоят футбольные ворота. Изменения за 7 лет произошли, очень быстро. Вот образовывается новый клуб «Лос-Анджелес» — сначала стадион строят за год, сразу придумывается кубок, сумасшедшая реклама, все работает безотказно. Как там налажен бизнес — надо учиться.

— Какой европейский клуб вы бы хотели тренировать?

— Жизнь так устроена, что впереди паровоза не надо бежать. Мне вот всегда дочка говорит: «О каком ты клубе мечтаешь?» Не знаю, такого клуба нет.

— Где вы мечтаете жить?

— Так далеко не заглядывал. Время течет, мы переезжаем туда-сюда, даже не задумываясь, где можем оказаться в следующий раз.

— Но вам 55 лет, вы еще ни разу не думали об этом?