СМИ сообщили, что Мозес в ближайшее время может покинуть «Спартак»

По его данным, агент 31-летнего игрока последние недели активно предлагал услуги своего клиента на итальянском рынке. В частности, у него был диалог с «Интером» и «Торино».

Также агент прорабатывает варианты продолжения карьеры футболиста в Англии. Отмечается, что на текущий момент переговоры ничем конкретным не завершились, но супруга Мозеса настаивает на их отъезде из России.

Мозес перешел в «Спартак» из английского «Челси» в 2020 году на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт. Провел за «красно-белых» 55 матчей, забил 9 мячей и отдал 9 результативных передач.