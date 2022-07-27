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12:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщили, что Мозес в ближайшее время может покинуть «Спартак»

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Нигерийский полузащитник Виктор Мозес в ближайшее время может покинуть московский футбольный клуб «Спартак», сообщил журналист Нобель Арустамян на своем YouTube-канале.

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Источник: РИА "Новости"

По его данным, агент 31-летнего игрока последние недели активно предлагал услуги своего клиента на итальянском рынке. В частности, у него был диалог с «Интером» и «Торино».

Также агент прорабатывает варианты продолжения карьеры футболиста в Англии. Отмечается, что на текущий момент переговоры ничем конкретным не завершились, но супруга Мозеса настаивает на их отъезде из России.

Мозес перешел в «Спартак» из английского «Челси» в 2020 году на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт. Провел за «красно-белых» 55 матчей, забил 9 мячей и отдал 9 результативных передач.

Также он выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм», турецкий «Фенербахче» и «Интер». В составе сборной Нигерии в 2013 году Мозес стал победителем Кубка африканских наций.

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