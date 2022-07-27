Решение не удалять игрока «Спартака» Соболева в матче с «Краснодаром» признали ошибочным

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра матча второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком» Кирилла Левникова не показать вторую желтую карточку нападающему столичной команды Александру Соболеву. Об этом в среду сообщает пресс-служба РФС.

«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды “Спартак” Александра Соболева на 32-й минуте матча», — говорится в сообщении.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-31300638&id=456240320&hash=8de4465ac881dbf2&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча прошла в Краснодаре 23 июля и завершилась победой «Спартака» со счетом 4:1. «Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Левникова в эпизоде с невынесением второго предупреждения Соболеву на 32-й минуте матча, а также в моментах со взятием ворот «Краснодара» на 35-й минуте и удалением игрока хозяев Александра Черникова на 37-й минуте.

По двум остальным эпизодам ЭСК РФС поддержала решения бригады Левникова.