Решение не удалять игрока «Спартака» Соболева в матче с «Краснодаром» признали ошибочным
Матч, прошедший 23 июля, завершился победой московской команды со счетом 4:1.
Матч, прошедший 23 июля, завершился победой московской команды со счетом 4:1.
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра матча второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком» Кирилла Левникова не показать вторую желтую карточку нападающему столичной команды Александру Соболеву. Об этом в среду сообщает пресс-служба РФС.
«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды “Спартак” Александра Соболева на 32-й минуте матча», — говорится в сообщении.
Встреча прошла в Краснодаре 23 июля и завершилась победой «Спартака» со счетом 4:1. «Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Левникова в эпизоде с невынесением второго предупреждения Соболеву на 32-й минуте матча, а также в моментах со взятием ворот «Краснодара» на 35-й минуте и удалением игрока хозяев Александра Черникова на 37-й минуте.
По двум остальным эпизодам ЭСК РФС поддержала решения бригады Левникова.
«Спартак» после двух туров набрал четыре очка, «Краснодар» имеет в активе одно очко. В следующем туре «Спартак» 31 июля примет «Оренбург», «Краснодар» 29 июля на выезде сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.