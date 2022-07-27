Болельщики «Факела» за 10 минут раскупили билеты на матч с «Динамо»

«Билеты ушли максимум за 10 минут», — заявили «Матч ТВ» в пресс-службе «огнеопасных».

Онлайн-продажа стартовала в среду в 11:00 мск. Болельщикам были доступны билеты на сектор 1 Восточной трибуны. Некоторое время сайт «Факела» был недоступен из-за большого числа пользователей.

Кроме того, в воронежском клубе реализовали 12 800 абонементов на первую часть сезона.