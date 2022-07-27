«Локо» продает Бека-Бека за 15 миллионов евро. Стратегия Рангника работает!

В последнее время мы много смеялись над «Локо». Кто-то дружески подтрунивал, а кто-то и откровенно издевался над руководством железнодорожников по поводу их многомиллионной стратегии, которая не выглядела рабочей; бегства ее идейного вдохновителя Ральфа Рангника и его протеже Маркуса Гисдоля, непонятной истории с двумя главными тренерами Марвином Комппером и Йозефом Циннбауэром, каждый из которых претендует на роль первого номера.

Для критики хватало поводов. Но так же честно будет и похвалить «Локомотив», когда клуб того заслуживает.

По данным «СЭ», Алексис Бека-Бека сегодня отправляется в «Ниццу» на медосмотр, сумма сделки составит… (барабанная дробь) 15 миллионов евро!

Первая реакция — шок. Такого не может быть, потому что не может быть никогда!

15 миллионов? За футболиста, который приехал в Россию за 6 миллионов? Которого Transfermarkt оценивает в 3 миллиона? Который не всегда проходит в стартовый состав «Локомотива» (в первом туре вышел на замену Карпукасу, да и в прошлом сезоне порой оставался на скамейке)? В эпоху, когда любого футболиста из РПЛ можно забирать на год бесплатно?

Но различные источники только подтверждают информацию «СЭ». И пусть во Франции пишут о цене 9 миллионов евро плюс бонусы, это мало что меняет. Бонусы ведь в любом случае не копеечные, да и наши источники утверждают, что французы ошибаются.

В любом случае сделка крутая. Для начала ведь требовалось убедить игрока, что ему зачем-то надо подписать соглашение, по которому он не станет уходить нынешним летом бесплатно, пользуясь новым правилом ФИФА. А потом выбить солидную сумму из «Ниццы». Дороже «Локо» продавал только Ньясса в «Эвертон» — за 17,9 миллиона.

У Бека-Бека есть качества, которые выделяют его на фоне партнеров, — умение обыграть, резкость. Но хватает и минусов, из-за чего Алексис редко проводил на поле 90 минут. В первую очередь речь о тактической обученности. Да и эмоции порой подводили — в последнем матче с «Ростовом» хавбек оставил команду в меньшинстве на 65-й минуте.

Со спортивной точки зрения «Локомотив» теряет не очень много. При этом на вырученную сумму вполне может найти адекватную замену. А самое главное, клуб показал, что даже в нынешние непростые времена можно проворачивать удачные сделки. Стратегия Рангника работает!