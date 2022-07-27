«Краснодар» наказан одним матчем на нейтральном поле условно по итогам игры со «Спартаком»

«За дисциплинарное нарушение в виде выбегания болельщика после окончания матча “Краснодар” оштрафован на 20 тысяч рублей.



За необеспечение безопасности, а именно, появление построенного лица в судейской комнате “Краснодар” оштрафован на 200 тысяч рублей. Также футбольный клуб “Краснодар” обязан провести один матч условно на нейтральном поле. Испытательный срок — до конца сезона.



В рапорте зафиксировано, кто заходил в судейскую. В юрисдикции КДК не входят президенты клуба. У нас из президентов клуба только один в заявке — Иванов. Остальные вне заявки», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.