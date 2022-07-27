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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Зените» заявили, что у клуба нет задолженности перед Андреем Лунёвым

В «Зените» отреагировали на заявление вратаря «Байера» Андрея Лунёва, в котором голкипер обвинил клуб из Санкт-Петербурга в невыплате премиальных.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший игрок команды выступил с обращением к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Он попросил функционера разобраться в сложившейся ситуации.

«Конечно, нет. У “Зенита” нет задолженностей перед Лунёвым», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва, сообщил, что футболист подал заявление в отношении «Зенита» из-за задолженностей в период действия трудового договора.

Напомним, Андрей Лунёв защищал цвета санкт-петербургского «Зенита» с 2017 по 2021 год. Прошлым летом голкипер перешёл в немецкий «Байер». Контракт россиянина с «фармацевтами» рассчитан до июня 2023 года.

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