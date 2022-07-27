В «Зените» заявили, что у клуба нет задолженности перед Андреем Лунёвым

Бывший игрок команды выступил с обращением к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Он попросил функционера разобраться в сложившейся ситуации.

«Конечно, нет. У “Зенита” нет задолженностей перед Лунёвым», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва, сообщил, что футболист подал заявление в отношении «Зенита» из-за задолженностей в период действия трудового договора.